Lanzan Mega Bingo Mundial TV 2026 con viajes y casa como premios

El Despacho de la Primera Dama, en alianza con Bingos Nacionales, presentó oficialmente el Mega Bingo Mundial TV 2026, una iniciativa de alcance nacional que combina entretenimiento, solidaridad y la oportunidad de transformar vidas.

El proyecto da continuidad al éxito de la edición anterior, realizada en diciembre, y evoluciona hacia un formato que incorpora uno de los mayores motores de ilusión para los panameños: el fútbol y el sueño de acompañar a la Selección Nacional en el gran torneo internacional de 2026.

Con un cartón accesible de B/.5.00, los participantes podrán formar parte de todas las jornadas del bingo, que se celebrarán los días 23 de abril, 7 de mayo, 28 de mayo y la gran final el 20 de agosto, con transmisión en vivo por televisión.

primera dama Primera dama, Maricel de Mulino. Cortesía

Entre los principales atractivos destacan seis viajes para dos personas para asistir a un partido de la Selección Nacional, con boletos aéreos, hospedaje y B/.500 para gastos incluidos, así como premios de alto impacto como una casa, un vehículo tipo pick-up y certificados de supermercado por un año, entre otros.

Los cartones estarán disponibles a nivel nacional a través de los canales de distribución de Bingos Nacionales, incluyendo estaciones del Metro de Panamá, billeteras y billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia y puntos de venta autorizados, facilitando el acceso a toda la población.

Todo lo recaudado será destinado a la Asociación Pro Obras de Beneficencia (APROB), con el objetivo de fortalecer los programas sociales que impulsa el Despacho de la Primera Dama en beneficio de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa cuenta con el respaldo de aliados estratégicos cuyo apoyo reafirma el valor de la articulación entre el sector público y privado para generar impacto social.

El Mega Bingo Mundial TV 2026 se proyecta como una plataforma que no solo ofrece la posibilidad de ganar, sino que invita a los panameños a sumarse a una causa común, demostrando que la solidaridad también puede vivirse con emoción y esperanza.