Chipre Internacionales -  3 de marzo de 2026 - 12:03

Reino Unido despliega destructor y helicópteros en Chipre tras ataque con dron a base militar

El primer ministro de Reino Unido anunció el envío del destructor HMS Dragon y helicópteros antidrones a Chipre tras el ataque a la base británica de Akrotiri.

Primer ministro británico Keir Starmer

Primer ministro británico Keir Starmer, Reino Unido

EFE/EPA/NEIL HALL
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este martes el envío a Chipre de un destructor y helicópteros con capacidades antidrones para reforzar la seguridad del personal militar británico desplegado en ese país.

La medida fue comunicada luego de que una base militar británica en la isla mediterránea fuera atacada con un dron durante la madrugada del lunes.

Conversación entre el Reino Unido y el gobierno de Chipre

Starmer informó que sostuvo una conversación con el presidente chipriota, Níkos Christodoulídis, para comunicarle el despliegue de refuerzos militares en la región.

Según explicó el mandatario británico en un mensaje publicado en la red social X, el Reino Unido enviará helicópteros con capacidades antidrones y desplegará el destructor HMS Dragon.

Ataque con dron a base militar británica

El anuncio se produce después de que la base aérea británica de Akrotiri, ubicada en Chipre, fuera atacada con un dron.

De acuerdo con la información disponible, el incidente no dejó víctimas, pero encendió las alertas de seguridad en la zona donde el Reino Unido mantiene presencia militar estratégica.

Las autoridades británicas buscan con este despliegue reforzar la protección de sus instalaciones y del personal militar destinado en la región.

