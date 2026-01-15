Becas socioeconómicas 2026 del IFARHU: cómo y cuándo postular estudiantes de colegios y universidades

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que, una vez finalizado el Concurso General de Becas, se abrirán las postulaciones en línea para las becas socioeconómicas , dirigidas a estudiantes de los niveles de escolaridad y universitario que se encuentren en condición de vulnerabilidad.

Le podría interesar: Tercer pago del PASE-U: revelan la primera semana de desembolso y las provincias seleccionadas

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que, de acuerdo con el nuevo reglamento de becas, los estudiantes de primaria, premedia y media deberán mantener un promedio mínimo de 4.0, mientras que los universitarios deberán contar con un índice académico mínimo de 1.8.

Las becas socioeconómicas, conocidas anteriormente como auxilios económicos, cubrirán estudios universitarios en instituciones nacionales e internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/2009287933346426991&partner=&hide_thread=false El próximo lunes 12 de enero inicia la convocatoria para el Concurso General de Becas 2026, para el cual el @IFARHU destinó un más de B/.50 millones.



Este beneficio está dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media de escuelas oficiales y particulares con promedio final… pic.twitter.com/6TxR9fM0dj — Telemetro Reporta (@TReporta) January 8, 2026

Becas socioeconómicas: nuevos criterios del IFARHU