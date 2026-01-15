Becas socioeconómicas 2026 del IFARHU: cómo y cuándo postular estudiantes de colegios y universidades

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que, una vez finalizado el Concurso General de Becas, se abrirán las postulaciones en línea para las becas socioeconómicas, dirigidas a estudiantes de los niveles de escolaridad y universitario que se encuentren en condición de vulnerabilidad.
El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que, de acuerdo con el nuevo reglamento de becas, los estudiantes de primaria, premedia y media deberán mantener un promedio mínimo de 4.0, mientras que los universitarios deberán contar con un índice académico mínimo de 1.8.
Las becas socioeconómicas, conocidas anteriormente como auxilios económicos, cubrirán estudios universitarios en instituciones nacionales e internacionales.
Becas socioeconómicas: nuevos criterios del IFARHU
- Las becas socioeconómicas pretende asegurar un proceso transparente, beneficiando especialmente a los estudiantes en situación de vulnerabilidad.
- Las becas serán evaluadas por una comisión especializada, que determinará qué estudiantes son aptos para recibir estos recursos mediante análisis realizados por trabajadores sociales.
- La cantidad de beneficios disponibles dependerá del presupuesto vigente del IFARHU para el año 2026.
- También podrán acceder a esta beca los estudiantes que hayan permanecido en los centros estudiantiles del IFARHU durante al menos los dos últimos años de su educación media, con el fin de que puedan cursar estudios de técnico superior o licenciatura.
- El beneficio debe solicitarse al año siguiente de egresar de la educación media.