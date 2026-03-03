Fútbol Deportes -  3 de marzo de 2026 - 13:45

FIFA presenta el póster oficial del Mundial 2026 a 100 días del inicio

Por Noemí Ruíz

La FIFA presentó este martes el póster oficial del Copa Mundial de la FIFA 2026, con motivo de los 100 días que restan para el inicio del torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

El diseño tiene un estilo tipo collage que integra elementos representativos de los tres países anfitriones y coloca en el centro la silueta de un futbolista, símbolo del protagonismo del deporte en la competición.

“El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el fútbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia”, afirmó el presidente del organismo, Gianni Infantino, en un comunicado. “El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el fútbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia”, afirmó el presidente del organismo, Gianni Infantino, en un comunicado.

Un diseño de FIFA con los colores de los países anfitriones

El póster utiliza una combinación de colores que representan a las tres naciones sede:

  • Rojo por Canadá
  • Azul por Estados Unidos
  • Verde por México

La obra fue creada gracias a la colaboración de tres artistas de los países organizadores:

  • El canadiense Carson Ting
  • La mexicana Minerva GM
  • El estadounidense Hank Willis Thomas

Elementos culturales presentes en el póster

El diseño incluye distintos símbolos culturales que representan a cada país anfitrión.

En el caso de México, aparecen elementos como:

  • Un águila del escudo nacional
  • Flores de cempasúchil
  • Una trompeta
  • Una maraca
  • Un sombrero de mariachi

Por parte de Canadá, se incluyen referencias como:

  • La hoja de arce
  • Un alce
  • Un ganso canadiense
  • Un arrendajo azul

Mientras que Estados Unidos está representado con:

  • Barras y estrellas en colores rojo, blanco y azul, en alusión a su bandera.

Cuándo se jugará el Mundial 2026

El Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en lo que será la primera edición organizada por tres países. La final del torneo se jugará en el MetLife Stadium, ubicado en el área de Nueva York/Nueva Jersey.

