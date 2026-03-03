Real Madrid con varias bajas confirmadas para el próximo partido de La Liga

El Real Madrid enfrenta una situación límite tras la jornada del lunes. A la plaga de lesiones que afecta a estrellas como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, se añaden ahora tres suspensiones clave.

También te puede interesar: Crisis en el Real Madrid: derrota ante Getafe deja al Barcelona como líder sólido

Hospital blanco: siete figuras del Real Madrid fuera de combate

La enfermería del Real Madrid no da tregua al cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa. Actualmente, el equipo no puede contar con los defensores Raúl Asencio y Éder Militão, ni con el motor del mediocampo, Federico Valverde. A ellos se suman Dani Ceballos, Rodrygo Goes y las dos máximas estrellas del proyecto, Mbappé y Bellingham.

Esta acumulación de bajas médicas ha mermado la capacidad competitiva del conjunto merengue en un tramo decisivo donde se juega la persecución del liderato.

Embed - deportesrpc on Instagram: "¡MALAS NOTICIAS! El Real Madrid anunció que Rodrygo sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior y rotura de menisco externo. #FutbolRPC @brfootball" View this post on Instagram

Alerta por sanciones en la defensa del Real Madrid

Por si fuera poco, el partido ante el Getafe dejó secuelas disciplinarias graves. El joven Franco Mastantuono se perderá los próximos encuentros tras recibir una tarjeta roja directa por protestas al árbitro. Asimismo, la defensa titular sufrirá las ausencias de Dean Huijsen y Álvaro Carreras, quienes cumplieron ciclo de amonestaciones y están suspendidos por acumulación de tarjetas.

Con diez ausencias confirmadas, el Real Madrid deberá viajar a Vigo este viernes 6 de marzo con una convocatoria plagada de jugadores del filial para intentar no descolgarse de La Liga.