Panamá Nacionales -  21 de marzo de 2026 - 14:00

Agroferias del IMA: estos son los lugares para comprar barato el 23 y 24 de marzo

Consulta dónde estarán las agroferias del IMA este 23 y 24 de marzo en Panamá. Productos económicos desde las 8:00 a.m. en varias provincias.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de agroferias este lunes 23 y martes 24 de marzo en diferentes puntos del país, como parte de su programa de apoyo a la economía familiar.

Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo alimentos y productos básicos a precios accesibles.

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Agroferias del IMA - Lunes 23 de marzo,

Comarca Ngäbe Buglé

  • Casa Comunal de Hato Chamí, distrito de Nole Duima

Martes 24 de marzo

Panamá Este

  • Parque de Cañita, distrito de Chepo

Darién

  • Cancha de la Escuela de Real de Santa María, distrito de Pinogana

Veraguas

  • Casa Comunal de Quebrada de Oro, distrito de Soná
  • Casa Comunal de Atalaya, distrito de Atalaya

Herrera

  • Casa Comunal de El Rincón, distrito de Santa María

Panamá Oeste

  • Casa Local de San José, distrito de San Carlos

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Palmira, distrito de Boquete

Coclé

  • Cancha de Olá cabecera, distrito de Olá

Panamá

  • Gimnasio de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre

Colón

  • Sector de Las Lomas, en Palmas Bellas, distrito de Chagres

Los Santos

  • Puerto de Isla Cañas, distrito de Tonosí
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