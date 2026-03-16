MIDA impulsa diálogo con ganaderos sobre mejoramiento genético del hato.

En cumplimiento con los lineamientos del ministro de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ), Roberto Linares, se llevó a cabo un conversatorio con criadores de ganado de carne para fortalecer el Programa de Mejoramiento Genético Ganadero.

Esta iniciativa es impulsada por el MIDA en alianza estratégica con la Asociación de Exportación de Genética de Ganado de los Estados Unidos (USLGE, por sus siglas en inglés).

La jornada contó con la participación de la Dra. Sara Feliu, directora nacional de Ganadería; Fátima de la Guardia, asesora del Despacho Superior; y el Sr. Carlos Peña, representante para Latinoamérica del USLGE.

Durante el encuentro, los ganaderos expusieron los principales desafíos y necesidades del sector, enfocándose en la importancia de fortalecer la genética para mejorar la productividad y calidad de la carne. El espacio permitió:

Intercambio de experiencias

Estrategias de apoyo

Visión exportadora

Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso de las autoridades por modernizar el sector ganadero, facilitando el acceso a herramientas que aseguren el crecimiento sostenible de la industria cárnica en el país.