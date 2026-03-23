Béisbol Mayor 2026: resultados y tabla del 23 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 completó su séptima jornada con partidos disputados el domingo 22 de marzo, dejando movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Veraguas se mantiene como líder del torneo tras una sólida actuación en las primeras jornadas.

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Juegos para hoy lunes 23 de marzo

La acción continúa este lunes con seis partidos programados, todos a las 7:00 p.m.:

Panamá Metro vs Panamá Este en el Estadio Rod Carew

Darién vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera

Coclé vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula (transmisión por RPC TV)

Bocas del Toro vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos

Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín

Chiriquí Occidente vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto

Torneo dedicado a leyendas

El campeonato de este año está dedicado al “Line Up de Estrellas”, en honor a figuras históricas del béisbol nacional como Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching y otros referentes del deporte.