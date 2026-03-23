Béisbol Mayor Deportes -  23 de marzo de 2026 - 07:49

Béisbol Mayor 2026: resultados y tabla del 23 de marzo

Resultados, tabla de posiciones y juegos del Béisbol Mayor 2026 este 23 de marzo. Veraguas lidera el campeonato.

Béisbol Mayor 2026

Béisbol Mayor 2026

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 completó su séptima jornada con partidos disputados el domingo 22 de marzo, dejando movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Béisbol Mayor 2026: resultados, tabla y juegos de este lunes 23 de marzo

Resultados del domingo 22 de marzo

  • Panamá Oeste 5-4 Colón
  • Darién 8-1 Panamá Este
  • Bocas del Toro 10-6 Chiriquí Occidente
  • Los Santos 1-2 Veraguas
  • Herrera 11-2 Chiriquí
  • Panamá Metro 10-0 Coclé

Tabla de posiciones

  • Veraguas (6-1)
  • Chiriquí (5-3)
  • Darién (4-2)
  • Bocas del Toro (5-3)
  • Panamá Oeste (5-3)
  • Panamá Metro (4-3)
  • Colón (4-4)
  • Los Santos (4-4)
  • Herrera (3-3)
  • Coclé (3-5)
  • Chiriquí Occidente (1-7)
  • Panamá Este (1-7)

Veraguas se mantiene como líder del torneo tras una sólida actuación en las primeras jornadas.

Juegos para hoy lunes 23 de marzo

La acción continúa este lunes con seis partidos programados, todos a las 7:00 p.m.:

  • Panamá Metro vs Panamá Este en el Estadio Rod Carew
  • Darién vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera
  • Coclé vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula (transmisión por RPC TV)
  • Bocas del Toro vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos
  • Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín
  • Chiriquí Occidente vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto

Torneo dedicado a leyendas

El campeonato de este año está dedicado al “Line Up de Estrellas”, en honor a figuras históricas del béisbol nacional como Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching y otros referentes del deporte.

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Mayor 2026: resultados del 19 de marzo, Chiriquí asume el liderato y próximos partidos

Béisbol Mayor 2026: resultados del 18 de marzo, suspensión por lluvia y próximos partidos

Béisbol Mayor 2026: resultados del martes 18 de marzo, Veraguas el único invicto y próximos partidos

Recomendadas

Más Noticias