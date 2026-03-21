Béisbol Mayor 2026: resultados, tabla y juegos de este sábado 21 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 completó su séptima jornada con tres encuentros disputados el viernes 20 de marzo, dejando movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Chiriquí 3-5 Bocas del Toro

Herrera 6-11 Los Santos

Veraguas 9-3 Chiriquí Occidente

Con estos resultados, varios equipos siguen en la pelea por los primeros puestos del torneo.

Contenido relacionado: Thomas Christiansen convoca a 23 jugadores para amistosos de Panamá ante Sudáfrica

Tabla de posiciones del Béisbol Mayor (actualizada)

Veraguas: 5-1 (un juego pendiente)

Chiriquí: 5-2

Panamá Metro: 3-2 (un juego pendiente)

Bocas del Toro: 4-3

Los Santos: 4-3

Panamá Oeste: 3-3

Coclé: 3-3

Colón: 3-3

Darién: 2-2 (un juego pendiente)

Herrera: 2-3 (un juego pendiente)

Panamá Este: 1-5

Chiriquí Occidente: 1-6

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "¡ASÍ MARCHA EL CAMINO AL TÍTULO! Luego de siete jornada electrizante en los estadios nacionales, así queda la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas. Cada victoria cuenta en esta Ronda Regular en honor al “Line Up” de Estrellas. ¿En qué puesto amaneció tu equipo hoy? La batalla apenas comienza y el poder, la fuerza y la inteligencia están sobre el diamante. ¡No faltes al próximo juego! Compra tus entradas en www.passline.com o en las taquillas de los estadios. ¡Disfruta la pasión del panameño! " View this post on Instagram

Juegos para este sábado 21 de marzo

La jornada de hoy presenta tres partidos clave que podrían mover la tabla:

Coclé vs Darién – 7:00 p.m. en Metetí

Panamá Oeste vs Panamá Este – 7:00 p.m. en el Estadio Rod Carew

Panamá Metro vs Colón – 7:00 p.m. en el Estadio Roberto Mariano Bula

La pelea por la cima continúa

Con Veraguas liderando el torneo, la lucha por escalar posiciones sigue intensa, especialmente en la zona media de la tabla donde varios equipos mantienen récords similares.

La jornada de este sábado será clave para definir tendencias en esta fase inicial del campeonato.