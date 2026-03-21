Béisbol Mayor 2026: resultados, tabla y juegos de este sábado 21 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 completó su séptima jornada con tres encuentros disputados el viernes 20 de marzo, dejando movimientos importantes en la tabla de posiciones.
- Chiriquí 3-5 Bocas del Toro
- Herrera 6-11 Los Santos
- Veraguas 9-3 Chiriquí Occidente
Con estos resultados, varios equipos siguen en la pelea por los primeros puestos del torneo.
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Tabla de posiciones del Béisbol Mayor (actualizada)
- Veraguas: 5-1 (un juego pendiente)
- Chiriquí: 5-2
- Panamá Metro: 3-2 (un juego pendiente)
- Bocas del Toro: 4-3
- Los Santos: 4-3
- Panamá Oeste: 3-3
- Coclé: 3-3
- Colón: 3-3
- Darién: 2-2 (un juego pendiente)
- Herrera: 2-3 (un juego pendiente)
- Panamá Este: 1-5
- Chiriquí Occidente: 1-6
Juegos para este sábado 21 de marzo
La jornada de hoy presenta tres partidos clave que podrían mover la tabla:
- Coclé vs Darién – 7:00 p.m. en Metetí
- Panamá Oeste vs Panamá Este – 7:00 p.m. en el Estadio Rod Carew
- Panamá Metro vs Colón – 7:00 p.m. en el Estadio Roberto Mariano Bula
La pelea por la cima continúa
Con Veraguas liderando el torneo, la lucha por escalar posiciones sigue intensa, especialmente en la zona media de la tabla donde varios equipos mantienen récords similares.
La jornada de este sábado será clave para definir tendencias en esta fase inicial del campeonato.