Béisbol Mayor 2026: resultados del 19 de marzo, Chiriquí asume el liderato y próximos partidos

La lluvia volvió a ser protagonista en el Béisbol Mayor 2026 , provocando la suspensión del encuentro entre Panamá Metro y Herrera programado para este jueves en Chitré.

El encuentro entre Panamá Metro y Herrera, que debía disputarse en el Estadio Claudio Nieto, no pudo realizarse debido a las intensas precipitaciones que afectaron la zona.

Este es el segundo compromiso de la semana que sufre retrasos por causas climatológicas en el Béisbol Mayor 2026, tras la suspensión previa del duelo entre Darién y Veraguas el pasado miércoles 18 de marzo.

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Béisbol Mayor 2026: resultados del jueves 19 de marzo

La jornada del 19 de marzo en el Béisbol Mayor 2026 dejó claro que las potencias regionales están encendidas, con victorias contundentes que reafirman el favoritismo de varias novenas.

El "Gana’o Bravo" de Chiriquí dio un golpe de autoridad al blanquear 5-0 a la "Leña Roja" de Coclé, demostrando un pitcheo dominante que dejó sin opciones a la ofensiva coclesana.

Por su parte, la "Marea Naranja" de Los Santos hizo honor a su apodo y barrió como visitante 9-1 a las "Águilas Arpías" de Darién, en un despliegue de bateo que ratifica el gran momento de los "Cédula 7".

En otros frentes, el "Beep Beep" de Colón mantuvo su paso veloz al derrotar 6-3 a los "Indios" de Veraguas, mientras que los "Tortugueros" de Bocas del Toro sacaron su caparazón defensivo para propinarle una blanqueada de 7-0 a los "Vaqueros" de Panamá Oeste.

Finalmente, Chiriquí Occidente no tuvieron piedad y aplastaron 9-1 a los "Potros" de Panamá Este, dejando únicamente el duelo entre los "Metros" de Panamá Metro y "La Berraquera" de Herrera suspendido por lluvia, en una cartelera que sigue encendiendo la pasión en los estadios de todo el país.

¿Cómo le fue a tu equipoLos resultados de este jueves 19 de marzo en el Béisbol Mayor 2026.El Resultados del jueves 19 de marzo. RPC

Así va el Béisbol Mayor 2026

Así marcha la clasificación tras cinco jornadas de competencia en el Béisbol Mayor 2026:

¡Un nuevo líder y no hay invictos!Así marcha el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 lu Tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2026. RPC

Béisbol Mayor 2026: partidos del viernes 20 de marzo

La acción en el diamante continua este viernes 20 de marzo donde se espera tres grandes duelos desde las 7:00 p.m.

Estos son los duelos programados en el Béisbol Mayor 2026:

Chiriquí vs Bocas del Toro , Estadio Calvin Byron

, Estadio Calvin Byron Herrera vs Los Santos , Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández

, Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández Veraguas vs Occidente, Estadio José Antonio Remón Cantera