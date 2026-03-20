Béisbol Mayor 2026 Deportes -  20 de marzo de 2026 - 09:17

Béisbol Mayor 2026: resultados del 19 de marzo, Chiriquí asume el liderato y próximos partidos

El mal tiempo impidió el choque entre Metro y Herrera en el Béisbol Mayor 2026, obligando a reprogramar uno de los juegos más esperados.

Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026.

FEDEBEIS
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La lluvia volvió a ser protagonista en el Béisbol Mayor 2026, provocando la suspensión del encuentro entre Panamá Metro y Herrera programado para este jueves en Chitré.

El encuentro entre Panamá Metro y Herrera, que debía disputarse en el Estadio Claudio Nieto, no pudo realizarse debido a las intensas precipitaciones que afectaron la zona.

Este es el segundo compromiso de la semana que sufre retrasos por causas climatológicas en el Béisbol Mayor 2026, tras la suspensión previa del duelo entre Darién y Veraguas el pasado miércoles 18 de marzo.

También te puede interesar: Béisbol Mayor 2026: resultados del 18 de marzo, suspensión por lluvia y próximos partidos

Béisbol Mayor 2026: resultados del jueves 19 de marzo

La jornada del 19 de marzo en el Béisbol Mayor 2026 dejó claro que las potencias regionales están encendidas, con victorias contundentes que reafirman el favoritismo de varias novenas.

El "Gana’o Bravo" de Chiriquí dio un golpe de autoridad al blanquear 5-0 a la "Leña Roja" de Coclé, demostrando un pitcheo dominante que dejó sin opciones a la ofensiva coclesana.

Por su parte, la "Marea Naranja" de Los Santos hizo honor a su apodo y barrió como visitante 9-1 a las "Águilas Arpías" de Darién, en un despliegue de bateo que ratifica el gran momento de los "Cédula 7".

En otros frentes, el "Beep Beep" de Colón mantuvo su paso veloz al derrotar 6-3 a los "Indios" de Veraguas, mientras que los "Tortugueros" de Bocas del Toro sacaron su caparazón defensivo para propinarle una blanqueada de 7-0 a los "Vaqueros" de Panamá Oeste.

Finalmente, Chiriquí Occidente no tuvieron piedad y aplastaron 9-1 a los "Potros" de Panamá Este, dejando únicamente el duelo entre los "Metros" de Panamá Metro y "La Berraquera" de Herrera suspendido por lluvia, en una cartelera que sigue encendiendo la pasión en los estadios de todo el país.

¿Cómo le fue a tu equipoLos resultados de este jueves 19 de marzo en el Béisbol Mayor 2026.El
Resultados del jueves 19 de marzo.

Resultados del jueves 19 de marzo.

Así va el Béisbol Mayor 2026

Así marcha la clasificación tras cinco jornadas de competencia en el Béisbol Mayor 2026:

¡Un nuevo líder y no hay invictos!Así marcha el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 lu
Tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2026.

Tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: partidos del viernes 20 de marzo

La acción en el diamante continua este viernes 20 de marzo donde se espera tres grandes duelos desde las 7:00 p.m.

Estos son los duelos programados en el Béisbol Mayor 2026:

  • Chiriquí vs Bocas del Toro, Estadio Calvin Byron
  • Herrera vs Los Santos, Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández
  • Veraguas vs Occidente, Estadio José Antonio Remón Cantera
Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "Chiriquí y Colón ponen en marcha en Nacional Mayor Prensa. Fedebeis. La Federación Panameña de Béisbol reveló esta tarde el calendario oficial de competencias del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas en honor al “Line Up de Estrellas”, arrancando este viernes 13 de marzo con el partido entre Chiriquí y Colón en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula. Para la primera fecha otros cinco partidos completan la jornada, cuando se midan, Veraguas y Panamá Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Bocas y Metro en el Rod Carew desde las 7:00 p.m., Occidente ante Darién en Metetí desde las 7:00 p.m., Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera y Herrera ante Oeste en el Mariano Rivera, ambos a las 7:00 p.m. El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se jugará hasta el 31 de marzo, en su primera fase, ahora con partidos en la jornada dominical arrancando a las 6:00 p.m. E 14 de marzo, se miden Herrera ante Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Occidente vs Metro a las 7:00 p.m. en el Rod Carew, Bocas ante Colón en el Mariano Bula, Chiriquí y Darién en Metetí, Los Santos ante Oeste en el Mariano Rivera y Herrera ante Coclé en el Remón Cantera, todos también a las 7:00 p.m. El “Line Up de Estrellas” es el listado de peloteros a los cuales se le dedica el Nacional Mayor, estos son: Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís. Adjuntamos el calendario completo:"
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Mayor 2026: resultados del martes 18 de marzo, Veraguas el único invicto y próximos partidos

Béisbol Mayor 2026: Resultados, Metro y Veraguas lideran invictos y próximos partidos

Béisbol Mayor 2026: resultados y calendario de partidos para este sábado

Recomendadas

Más Noticias