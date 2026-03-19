Béisbol Mayor 2026: resultados del 18 de marzo, suspensión por lluvia y próximos partidos

La lluvia fue la gran protagonista en el estadio de Metetí, obligando a suspender el choque entre Darién y Veraguas en una fecha vibrante del Béisbol Mayor 2026.
Béisbol Mayor 2026: resultados del miércoles 18 de marzo
La pelota saltó en el diamante y hubo de todo. Chiriquí le metió un "frenazo" a los "Vaqueros" de Panamá Oeste ganándole 8-7 en un partido no apto para cardíacos. Por su parte, Los Santos sacó la casta y venció 3-2 a Metro, mientras que los "Tortugueros" de Bocas blanquearon 3-0 a los del Este. Coclé no tuvo piedad de Occidente (3-1) y Colón le dio un trago amargo a Herrera ganándole 4-3.
Tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2026
A pesar de no haber visto acción este miércoles, los "Indios" de Veraguas se mantienen como los únicos invictos del certamen.
Así marcha la clasificación tras cinco jornadas de competencia en el Béisbol Mayor 2026:
¿Qué viene este jueves 19 de marzo en el Béisbol Mayor 2026?
La pelota no se detiene y este jueves 19 de marzo se espera una cartelera de alto voltaje desde las 7:00 p.m. Estos son los duelos programados en el Béisbol Mayor 2026:
- Oeste vs. Bocas, Estadio C. Byron
- Coclé vs. Chiriquí, Estadio K. Serracín
- P. Este vs. Occidente, Estadio G. Deportivas
- Darién vs. Los Santos, Estadio R. Hernández
- Colón vs. Veraguas, Estadio O. Torrijos
- P. Metro vs. Herrera, Estadio C. Nieto