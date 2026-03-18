Béisbol Mayor 2026: resultados del martes 18 de marzo, Veraguas el único invicto y próximos partidos

La jornada del martes 17 de marzo en el Béisbol Mayor 2026 dejó a Veraguas en la cima solitaria tras vencer a Metro, en una fecha donde la lluvia fue protagonista.

Béisbol Mayor 2026: resultados del martes 16 de marzo

La cartelera del martes arrojó resultados determinantes para la clasificación. Panamá Oeste propinó una paliza de 15-2 a Occidente, mientras que Veraguas superó 7-4 a Panamá Metro para mantener su invicto. Los Santos venció 3-1 a Colón, Chiriquí se impuso 5-4 a Panamá Este y Coclé derrotó 7-3 a Bocas del Toro. El encuentro entre Darién y Herrera fue pospuesto por mal tiempo.

Embed - deportesrpc on Instagram: "¿Cómo quedó tu equipo? Resultados del martes 17 de marzo en el Béisbol Mayor 2026. #BeisRPC" View this post on Instagram

Tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2026

Tras 4 fechas completas, así marcha la clasificación del Béisbol Mayor 2026:

¡VERAGUAS, EL ÚNICO INVICTO! Así marcha la tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2026, tras

Partidos del Béisbol Mayor 2026 para este miércoles 18 de marzo

La acción del Béisbol Mayor 2026 continúa hoy miércoles con seis emocionantes encuentros, todos programados para las 7:00 p.m. Los duelos establecidos son:

Panamá Este vs. Bocas del Toro (Estadio C. Byron).

Panamá Oeste vs. Chiriquí (Estadio K. Serracín).

Occidente vs. Coclé (Estadio Glorias Deportivas).

Panamá Metro vs. Los Santos (Estadio R. Hernández).

Darién vs. Veraguas (Estadio O. Torrijos).

Colón vs. Herrera (Estadio C. Nieto).

Este despliegue de partidos será crucial para los equipos que buscan subir peldaños en la clasificación general y frenar el avance de los punteros en esta intensa temporada del Béisbol Mayor 2026.