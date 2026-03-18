Béisbol Mayor 2026: resultados del martes 18 de marzo, Veraguas el único invicto y próximos partidos

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Béisbol Mayor 2026: resultados del martes 16 de marzo
La cartelera del martes arrojó resultados determinantes para la clasificación. Panamá Oeste propinó una paliza de 15-2 a Occidente, mientras que Veraguas superó 7-4 a Panamá Metro para mantener su invicto. Los Santos venció 3-1 a Colón, Chiriquí se impuso 5-4 a Panamá Este y Coclé derrotó 7-3 a Bocas del Toro. El encuentro entre Darién y Herrera fue pospuesto por mal tiempo.
Embed - deportesrpc on Instagram: "¿Cómo quedó tu equipo? Resultados del martes 17 de marzo en el Béisbol Mayor 2026. #BeisRPC"
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Tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2026
Tras 4 fechas completas, así marcha la clasificación del Béisbol Mayor 2026:
Partidos del Béisbol Mayor 2026 para este miércoles 18 de marzo
La acción del Béisbol Mayor 2026 continúa hoy miércoles con seis emocionantes encuentros, todos programados para las 7:00 p.m. Los duelos establecidos son:
Panamá Este vs. Bocas del Toro (Estadio C. Byron).
Panamá Oeste vs. Chiriquí (Estadio K. Serracín).
Occidente vs. Coclé (Estadio Glorias Deportivas).
Panamá Metro vs. Los Santos (Estadio R. Hernández).
Darién vs. Veraguas (Estadio O. Torrijos).
Colón vs. Herrera (Estadio C. Nieto).
Este despliegue de partidos será crucial para los equipos que buscan subir peldaños en la clasificación general y frenar el avance de los punteros en esta intensa temporada del Béisbol Mayor 2026.
Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "Chiriquí y Colón ponen en marcha en Nacional Mayor Prensa. Fedebeis. La Federación Panameña de Béisbol reveló esta tarde el calendario oficial de competencias del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas en honor al “Line Up de Estrellas”, arrancando este viernes 13 de marzo con el partido entre Chiriquí y Colón en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula. Para la primera fecha otros cinco partidos completan la jornada, cuando se midan, Veraguas y Panamá Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Bocas y Metro en el Rod Carew desde las 7:00 p.m., Occidente ante Darién en Metetí desde las 7:00 p.m., Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera y Herrera ante Oeste en el Mariano Rivera, ambos a las 7:00 p.m. El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se jugará hasta el 31 de marzo, en su primera fase, ahora con partidos en la jornada dominical arrancando a las 6:00 p.m. E 14 de marzo, se miden Herrera ante Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Occidente vs Metro a las 7:00 p.m. en el Rod Carew, Bocas ante Colón en el Mariano Bula, Chiriquí y Darién en Metetí, Los Santos ante Oeste en el Mariano Rivera y Herrera ante Coclé en el Remón Cantera, todos también a las 7:00 p.m. El “Line Up de Estrellas” es el listado de peloteros a los cuales se le dedica el Nacional Mayor, estos son: Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís. Adjuntamos el calendario completo:"