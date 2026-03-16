Béisbol Mayor 2026: Resultados, Metro y Veraguas lideran invictos y próximos partidos

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Béisbol Mayor: resultados del domingo 15 de marzo
La jornada dominical trajo alivio para algunas novenas y consolidación para otras. En el Estadio Rod Carew, Panamá Este "pintó de blanco" a Los Santos con un contundente 7-0, logrando su primera victoria del torneo. Por su parte, Colón celebró en su renovada casa al vencer 7-2 a Chiriquí Occidente.
En el duelo de titanes, Panamá Metro se impuso 3-2 a Chiriquí, quitándole el invicto a los del Valle de la Luna. Veraguas también mantuvo su racha ganadora al derrotar 5-4 a Panamá Oeste, mientras que Darién venció 6-4 a Bocas del Toro y Herrera superó 6-4 a Coclé en un apretado encuentro.
Tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2026: Lucha en la cima
Tras tres fechas completas, así marcha la clasificación del Béisbol Mayor 2026:
Partidos del martes 17 de marzo del Béisbol Mayor 2026
Luego del descanso obligatorio del lunes 16 de marzo, la acción del Béisbol Mayor 2026 regresa este martes 17 de marzo con los siguientes encuentros, todos iniciando desde las 7:00 p.m.:
Coclé vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin Byron
Panamá Este vs. Chiriquí, Estadio Kenny Serracín
Panamá Oeste vs. Chiriquí Occidente, Estadio G.D. Baruenses
Colón vs. Los Santos, Estadio Roberto Hernández
Panamá Metro vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos - Duelo de invictos
Darién vs. Herrera, Estadio Claudio Nieto
Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "Chiriquí y Colón ponen en marcha en Nacional Mayor Prensa. Fedebeis. La Federación Panameña de Béisbol reveló esta tarde el calendario oficial de competencias del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas en honor al “Line Up de Estrellas”, arrancando este viernes 13 de marzo con el partido entre Chiriquí y Colón en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula. Para la primera fecha otros cinco partidos completan la jornada, cuando se midan, Veraguas y Panamá Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Bocas y Metro en el Rod Carew desde las 7:00 p.m., Occidente ante Darién en Metetí desde las 7:00 p.m., Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera y Herrera ante Oeste en el Mariano Rivera, ambos a las 7:00 p.m. El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se jugará hasta el 31 de marzo, en su primera fase, ahora con partidos en la jornada dominical arrancando a las 6:00 p.m. E 14 de marzo, se miden Herrera ante Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Occidente vs Metro a las 7:00 p.m. en el Rod Carew, Bocas ante Colón en el Mariano Bula, Chiriquí y Darién en Metetí, Los Santos ante Oeste en el Mariano Rivera y Herrera ante Coclé en el Remón Cantera, todos también a las 7:00 p.m. El “Line Up de Estrellas” es el listado de peloteros a los cuales se le dedica el Nacional Mayor, estos son: Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís. Adjuntamos el calendario completo:"