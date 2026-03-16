Béisbol Mayor 2026: Resultados, Metro y Veraguas lideran invictos y próximos partidos

La tercera jornada del Béisbol Mayor 2026 , celebrada este domingo 15 de marzo, dejó a Metro y Veraguas en la cima, tras una fecha marcada por blanqueadas y duelos de pitcheo de alto nivel.

Béisbol Mayor: resultados del domingo 15 de marzo

La jornada dominical trajo alivio para algunas novenas y consolidación para otras. En el Estadio Rod Carew, Panamá Este "pintó de blanco" a Los Santos con un contundente 7-0, logrando su primera victoria del torneo. Por su parte, Colón celebró en su renovada casa al vencer 7-2 a Chiriquí Occidente.

En el duelo de titanes, Panamá Metro se impuso 3-2 a Chiriquí, quitándole el invicto a los del Valle de la Luna. Veraguas también mantuvo su racha ganadora al derrotar 5-4 a Panamá Oeste, mientras que Darién venció 6-4 a Bocas del Toro y Herrera superó 6-4 a Coclé en un apretado encuentro.

¡RESULTADOS! Repasa los resultados de la tercera jornada del Campeonato Nacional del Béisbol Resultados del domingo 15 de marzo. RPC

Tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2026: Lucha en la cima

Tras tres fechas completas, así marcha la clasificación del Béisbol Mayor 2026:

¡ASÍ VAMOS! Así marcha la tabla de posiciones luego de la jornada 3 del Campeonato Nacional d Tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2026. RPC

Partidos del martes 17 de marzo del Béisbol Mayor 2026

Luego del descanso obligatorio del lunes 16 de marzo, la acción del Béisbol Mayor 2026 regresa este martes 17 de marzo con los siguientes encuentros, todos iniciando desde las 7:00 p.m.:

Coclé vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin Byron

Estadio Calvin Byron Panamá Este vs. Chiriquí, Estadio Kenny Serracín

Estadio Kenny Serracín Panamá Oeste vs. Chiriquí Occidente, Estadio G.D. Baruenses

Estadio G.D. Baruenses Colón vs. Los Santos, Estadio Roberto Hernández

Estadio Roberto Hernández Panamá Metro vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos - Duelo de invictos

Estadio Omar Torrijos - Duelo de invictos Darién vs. Herrera, Estadio Claudio Nieto