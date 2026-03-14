Béisbol Mayor 2026: resultados y calendario de partidos para este sábado

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 inició este viernes con una jornada llena de intensidad, en la que la novena de Chiriquí se impuso ante Colón en el partido inaugural. El encuentro marcó un hito histórico al celebrarse en el marco de la reapertura del nuevo Estadio Roberto Mariano Bula, en la ciudad de Colón.
Además del triunfo chiricano, la primera fecha dejó a otros cinco equipos en la cima de la tabla de posiciones tras lograr victorias en sus respectivos debuts: Darién, Panamá Oeste, Veraguas, Panamá Metro y Coclé.
Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "¡ASÍ MARCHA EL CAMINO AL TÍTULO! Luego de una jornada electrizante en los estadios nacionales, así queda la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas. Cada victoria cuenta en esta Ronda Regular en honor al “Line Up” de Estrellas. ¿En qué puesto amaneció tu equipo hoy? La batalla apenas comienza y el poder, la fuerza y la inteligencia están sobre el diamante. ¡No faltes al próximo juego! Compra tus entradas en www.passline.com o en las taquillas de los estadios. ¡Disfruta la pasión del panameño! "
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Béisbol Mayor 2026.Calendario de partidos para este sábado
- Herrera vs. Panamá Este
- Bocas del Toro vs. Colón
- Los Santos vs. Panamá Oeste
- Chiriquí Occidente vs. Panamá Metro
- Chiriquí vs. Darién
- Veraguas vs. Coclé
Costos de las entradas para los partidos
- Adultos: B/. 5.00
- Jubilados: B/. 2.50
- Niños (de 6 a 11 años): B/. 2.50
- Niños (hasta 5 años): gratis
La compra de los boletos está disponible a través de sitio web oficial: https://home.passline.com/home
Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "¡LA PASIÓN DEL PANAMEÑO ESTÁ DE VUELTA! Hoy Se Juega: La lucha por el título sigue en la Ronda Regular del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas. Los estadios de todo el país están listos para recibir a la mejor afición del mundo. Asegura tu lugar: Compra online: www.passline.com O en las taquillas de los estadios. ¡Ponte la camiseta, busca tus entradas y grita el “Play Ball” con nosotros! "
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