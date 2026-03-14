Béisbol Mayor 2026: resultados y calendario de partidos para este sábado

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 inició este viernes con una jornada llena de intensidad, en la que la novena de Chiriquí se impuso ante Colón en el partido inaugural. El encuentro marcó un hito histórico al celebrarse en el marco de la reapertura del nuevo Estadio Roberto Mariano Bula, en la ciudad de Colón.

Además del triunfo chiricano, la primera fecha dejó a otros cinco equipos en la cima de la tabla de posiciones tras lograr victorias en sus respectivos debuts: Darién, Panamá Oeste, Veraguas, Panamá Metro y Coclé.

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "¡ASÍ MARCHA EL CAMINO AL TÍTULO! Luego de una jornada electrizante en los estadios nacionales, así queda la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas. Cada victoria cuenta en esta Ronda Regular en honor al “Line Up” de Estrellas. ¿En qué puesto amaneció tu equipo hoy? La batalla apenas comienza y el poder, la fuerza y la inteligencia están sobre el diamante. ¡No faltes al próximo juego! Compra tus entradas en www.passline.com o en las taquillas de los estadios. ¡Disfruta la pasión del panameño! " View this post on Instagram

Béisbol Mayor 2026.Calendario de partidos para este sábado

Herrera vs. Panamá Este

Bocas del Toro vs. Colón

Los Santos vs. Panamá Oeste

Chiriquí Occidente vs. Panamá Metro

Chiriquí vs. Darién

Veraguas vs. Coclé

Costos de las entradas para los partidos

Adultos: B/. 5.00

Jubilados: B/. 2.50

Niños (de 6 a 11 años): B/. 2.50

Niños (hasta 5 años): gratis

La compra de los boletos está disponible a través de sitio web oficial: https://home.passline.com/home