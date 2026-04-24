Béisbol Mayor 2026 Deportes -  24 de abril de 2026 - 18:45

VIDEO | EN VIVO Chiriquí vs. Bocas del Toro: segundo juego de la serie final del Béisbol Mayor

Los equipos de Chiriquí y Bocas del Toro se medirán en el segundo partido de la serie final del Béisbol Mayor en el Estadio Calvin Byron.

Segundo juego de la serie final del Béisbol Mayor 2026.

Segundo juego de la serie final del Béisbol Mayor 2026.

VIDEO | EN VIVO Chiriquí vs. Bocas del Toro: primer partido de la serie final

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