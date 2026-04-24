Esta noche será el segundo juego de la serie final del Béisbol Mayor 2026 entre las novenas de Chiriquí y Bocas del Toro. El encuentro podrá verla en vivo por RPC Televisión o, como alternativas digitales, a través del sitio web https://www.rpctv.com/endirecto y el canal de YouTube de RPC Deportes.
Béisbol Mayor 2026 Deportes - 24 de abril de 2026 - 18:45
VIDEO | EN VIVO Chiriquí vs. Bocas del Toro: segundo juego de la serie final del Béisbol Mayor
Los equipos de Chiriquí y Bocas del Toro se medirán en el segundo partido de la serie final del Béisbol Mayor en el Estadio Calvin Byron.
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