Minsa anuncia cierre temporal de centros de salud en Chiriquí por mejoras

El Ministerio de Salud (Minsa) informó a la población que los centros de salud de Santa Marta y San Andrés permanecerán cerrados temporalmente debido a trabajos de mejoras en sus instalaciones.
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La entidad indicó que, mientras duren los trabajos, todos los servicios que se ofrecen en el Centro de Salud de Santa Marta serán trasladados temporalmente a los centros de salud de Aserríos y Santo Domingo.
Las autoridades solicitaron la comprensión de los residentes de Santa Marta y comunidades aledañas, al tiempo que reiteraron que la atención médica continuará garantizada en las instalaciones habilitadas para este período.
Minsa pide a la población mantenerse informada
El Ministerio de Salud agradeció a la ciudadanía colaborar con la divulgación de esta información para que los usuarios puedan acudir a los centros de atención correspondientes mientras se desarrollan las mejoras.
La institución no precisó la fecha en que culminarán los trabajos, pero aseguró que informará oportunamente cuando los centros de salud reanuden sus operaciones habituales.