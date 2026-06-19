Panamá Nacionales -  19 de junio de 2026 - 14:41

Minsa anuncia cierre temporal de centros de salud en Chiriquí por mejoras

El Minsa informó el cierre temporal de los centros de salud de Santa Marta y San Andrés por trabajos de mejora. Conozca dónde serán trasladados los servicios.

Minsa realiza mejoras y cierra temporalmente centros de salud

Minsa realiza mejoras y cierra temporalmente centros de salud

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) informó a la población que los centros de salud de Santa Marta y San Andrés permanecerán cerrados temporalmente debido a trabajos de mejoras en sus instalaciones.

La medida busca facilitar la ejecución de adecuaciones que permitan fortalecer la atención brindada a los usuarios de estas comunidades.

Contenido relacionado: CSS inaugura nueva sala de hemodiálisis en David para atender a 50 pacientes renales

La entidad indicó que, mientras duren los trabajos, todos los servicios que se ofrecen en el Centro de Salud de Santa Marta serán trasladados temporalmente a los centros de salud de Aserríos y Santo Domingo.

Las autoridades solicitaron la comprensión de los residentes de Santa Marta y comunidades aledañas, al tiempo que reiteraron que la atención médica continuará garantizada en las instalaciones habilitadas para este período.

Minsa pide a la población mantenerse informada

El Ministerio de Salud agradeció a la ciudadanía colaborar con la divulgación de esta información para que los usuarios puedan acudir a los centros de atención correspondientes mientras se desarrollan las mejoras.

La institución no precisó la fecha en que culminarán los trabajos, pero aseguró que informará oportunamente cuando los centros de salud reanuden sus operaciones habituales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Minsa continúa revisión de certificaciones y recertificaciones de afectados por dietilenglicol

Varios centros de salud de Panamá Oeste ya cuentan con horario extendido

Minsa certifica que agua producida en Isla Taboga es apta para consumo humano

Recomendadas

Más Noticias