CSS inaugura nueva sala de hemodiálisis en David para atender a 50 pacientes renales

Nueva sala de hemodiálisis en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández de la CSS. CSS

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) inauguró una nueva sala de hemodiálisis en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, ubicado en David, provincia de Chiriquí. Esta nueva área, denominada Sala A, cuenta con 12 máquinas de alta tecnología y beneficiará directamente a unos 50 pacientes con insuficiencia renal crónica, permitiendo brindar tratamientos de manera más oportuna y eficiente.

La unidad está destinada principalmente a la atención de pacientes con patologías complejas que requieren hospitalización o procedimientos médicos especializados.

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Con esta obra, la entidad continúa con el desarrollo de su plan nacional para ampliar, modernizar y equipar la red de hemodiálisis en todo el país, con el objetivo de acercar los servicios especializados a más panameños y mejorar de forma sostenible su calidad de vida. La Caja de Seguro Social, @CSSPanama, inauguró una nueva sala de hemodiálisis en el Hospital Rafael Hernández de David, en Chiriquí.



La Sala A cuenta con 12 máquinas de alta tecnología y beneficiará a 50 pacientes con insuficiencia renal crónica, para brindar tratamientos de… pic.twitter.com/sPkLekxpmN — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026