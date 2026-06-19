CSS traslada el CAPPS de Pedregal a una nueva sede en Pedregal Mall

La Caja de Seguro Social ( CSS ) anunció que el Centro de Atención Primaria en Salud ( CAPPS ) de Pedregal ya se encuentra atendiendo en su nueva sede, ubicada en el Centro Comercial Pedregal Mall, junto a la Zona Paga de Metrobus de Pedregal.

La reubicación busca ofrecer una atención más cómoda y accesible para los asegurados y residentes del sector, gracias a instalaciones más amplias y una ubicación estratégica con acceso al transporte público.

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Los pacientes que han acudido al centro destacan la comodidad de las nuevas instalaciones, señalando que cuentan con mayores espacios para la atención y una mejor accesibilidad para quienes utilizan el Metrobus como principal medio de transporte.

CSS mejora la atención médica con nueva sede del CAPPS de Pedregal

En esta nueva sede, la CSS continúa brindando servicios de medicina general, farmacia, enfermería, vacunación, promoción de la salud y prevención de enfermedades, manteniendo la atención integral para la comunidad.

La institución recordó que el horario de atención es de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., e invitó a los usuarios a acudir a las nuevas instalaciones para recibir los servicios médicos disponibles.

Con esta reubicación, la CSS busca fortalecer la atención primaria de salud y mejorar la experiencia de los pacientes que diariamente acuden al CAPPS de Pedregal.