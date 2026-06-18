CSS instala su primer robot quirúrgico en Chiriquí para realizar cirugías de alta precisión

El Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L. de la Caja Seguro Social (CSS), ubicado en David, Chiriquí, incorporó su primer robot quirúrgico de última generación. Esta tecnología permitirá realizar procedimientos de alta complejidad con mayor precisión y seguridad, beneficiando directamente a los pacientes de la región occidental del país.

Según informó la CSS, una de las principales ventajas de este sistema es su capacidad para realizar telecirugías, lo que permite a los equipos médicos locales recibir acompañamiento y asesoría remota de expertos en tiempo real.

El director institucional, Dr. Erick Miranda, explicó que actualmente se capacita al personal de cirugía general, urología, coloproctología, ginecología, enfermería e instrumentación quirúrgica.

Como parte de la fase inicial, este 18 y 19 de junio se efectuarán las primeras cuatro cirugías de cáncer de próstata con el apoyo de especialistas de la ciudad de Panamá, incluyendo al Dr. Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS.