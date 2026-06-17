CSS: Nuevo Expediente Clínico Electrónico busca agilizar citas y mejorar la atención

La Caja de Seguro Social (CSS) continúa avanzando en su proceso de transformación digital con la implementación del nuevo Expediente Clínico Electrónico, una herramienta que busca optimizar la atención médica y fortalecer la gestión de los servicios de salud en beneficio de los asegurados.
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De acuerdo con el funcionario, uno de los principales beneficios del Expediente Clínico Electrónico será la optimización de la programación de citas médicas. La herramienta permitirá un manejo más eficiente de la información de los pacientes, contribuyendo a una mejor coordinación de los servicios y a una atención más oportuna.
Mejor seguimiento de la atención médica
La CSS indicó que el sistema también fortalecerá el seguimiento de los tratamientos y la atención brindada a los asegurados. Al contar con información clínica digitalizada y accesible, los profesionales de la salud podrán disponer de un historial más completo para la toma de decisiones médicas y el monitoreo de cada caso.
Herramienta permitirá evaluar y mejorar los servicios
Según la institución, el nuevo expediente electrónico proporcionará información valiosa para medir el desempeño de los servicios de salud y detectar oportunidades de mejora.
Esto permitirá implementar estrategias orientadas a elevar la calidad de la atención que reciben los pacientes en las diferentes instalaciones de la CSS.
CSS apuesta por la modernización y digitalización
Dino Mon afirmó que la implementación de esta plataforma forma parte de los esfuerzos para construir una Caja de Seguro Social más eficiente, moderna y digital.
La entidad reiteró que continuará impulsando proyectos tecnológicos destinados a agilizar los procesos internos y mejorar la experiencia de los usuarios dentro del sistema de salud.