CSS realiza en Chitré novedoso tratamiento para tumores mediante microondas

El Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, ubicado en Chitré, realizó por primera vez procedimientos de ablación térmica por microondas para el tratamiento de tumores, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

La entidad destacó que esta técnica mínimamente invasiva fue aplicada con éxito en pacientes con nódulos tiroideos benignos y en un paciente diagnosticado con hepatocarcinoma, un tipo de cáncer de hígado.

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Técnica amplía opciones de tratamiento

Según la CSS, la incorporación de este procedimiento representa un avance importante en la atención médica especializada, ya que amplía las alternativas terapéuticas disponibles dentro de la institución.

La ablación térmica por microondas permite tratar determinadas lesiones sin necesidad de recurrir a cirugías convencionales, reduciendo riesgos y tiempos de recuperación.

¿Cómo funciona la ablación por microondas?

El doctor Jonathan Cerrud, radiólogo intervencionista del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado y responsable de los procedimientos, explicó que la técnica consiste en introducir una aguja guiada que genera calor controlado en su extremo distal.

Este calor permite destruir de manera precisa el tejido tumoral o el nódulo tratado, minimizando el impacto sobre los tejidos sanos circundantes.

“Este procedimiento ofrece una alternativa segura, efectiva y de rápida recuperación para los pacientes, reduciendo la necesidad de intervenciones quirúrgicas más complejas”, destacó el especialista.

Participación de equipo multidisciplinario

La CSS informó que la ejecución de estas terapias contó con la participación de un equipo de radiólogos intervencionistas provenientes de distintas provincias del país.

La institución resaltó que este trabajo conjunto fortalece el enfoque multidisciplinario en la atención médica y permite brindar tratamientos bajo altos estándares de calidad y seguridad.

Avance en la atención especializada

Con la implementación de esta tecnología, el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado se suma a los centros de salud que incorporan procedimientos innovadores para el manejo de enfermedades complejas.

La CSS señaló que estas iniciativas buscan mejorar el acceso de los pacientes a tratamientos modernos y menos invasivos, contribuyendo a una atención más eficiente y especializada.