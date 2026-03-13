Béisbol Mayor 2026 Deportes -  13 de marzo de 2026 - 10:25

Béisbol Mayor 2026: Chiriquí vs Colón, fecha, hora y dónde ver el partido inaugural en vivo

La compra de los boletos para asistir al Béisbol Mayor 2026 será a través del sitio web oficial https://home.passline.com/home.

El Béisbol Mayor 2026 inicia el 13 de marzo.

El Béisbol Mayor 2026 inicia el 13 de marzo.

FEDEBEIS
Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 13 de marzo arranca el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026. El partido inaugural será el esperado encuentro entre Chiriquí y Colón, que servirá para estrenar el renovado Estadio Mariano Bula en la ciudad de Colón, a partir de las 7:55 p.m.

Embed - deportesrpc on Instagram: "¡Compayyyyy, se acabó la espera! Colón recibe a Chiriquí en el nuevo estadio Mariano Bula, dando inicio al Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026. Sintonízanos desde las 7:55 p.m. #BeisRPC"
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Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026

  • Chiriquí vs. Colón
  • Veraguas vs. Panamá Este
  • Bocas del Toro vs. Panamá Metro
  • Los Santos vs. Coclé
  • Chiriquí Occidente vs. Darién
  • Herrera vs. Panamá Oeste

Costos de las entradas para los partidos

  • Adultos: B/. 5.00
  • Jubilados: B/. 2.50
  • Niños (de 6 a 11 años): B/. 2.50
  • Niños (hasta 5 años): gratis

La compra de los boletos está disponible a través de sitio web oficial: https://home.passline.com/home

Embed - Federación Panameña de Béisbol en Instagram: "Chiriquí y Colón ponen en marcha en Nacional Mayor Prensa. Fedebeis. La Federación Panameña de Béisbol reveló esta tarde el calendario oficial de competencias del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas en honor al “Line Up de Estrellas”, arrancando este viernes 13 de marzo con el partido entre Chiriquí y Colón en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula. Para la primera fecha otros cinco partidos completan la jornada, cuando se midan, Veraguas y Panamá Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Bocas y Metro en el Rod Carew desde las 7:00 p.m., Occidente ante Darién en Metetí desde las 7:00 p.m., Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera y Herrera ante Oeste en el Mariano Rivera, ambos a las 7:00 p.m. El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se jugará hasta el 31 de marzo, en su primera fase, ahora con partidos en la jornada dominical arrancando a las 6:00 p.m. E 14 de marzo, se miden Herrera ante Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Occidente vs Metro a las 7:00 p.m. en el Rod Carew, Bocas ante Colón en el Mariano Bula, Chiriquí y Darién en Metetí, Los Santos ante Oeste en el Mariano Rivera y Herrera ante Coclé en el Remón Cantera, todos también a las 7:00 p.m. El “Line Up de Estrellas” es el listado de peloteros a los cuales se le dedica el Nacional Mayor, estos son: Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís. Adjuntamos el calendario completo:"
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