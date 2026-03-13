Béisbol Mayor 2026: Conoce los precios de los boletos y partidos para la inauguración

El esperado torneo de Béisbol Mayor 2026 , Copa Atlas, inicia este viernes 13 de marzo con boletos desde $2.50 para el día inaugural y una cartelera que cubrirá los principales estadios del país.

Tarifas para el día inaugural del Béisbol Mayor 2026

Para la gran jornada inaugural de este viernes 13 de marzo, la federación ha establecido los siguientes precios especiales en taquilla y Passline.

Adultos: $5.00

Jubilados: $2.50

Niños (de 6 a 11 años): $2.50

Niños (hasta 5 años): Gratis

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: " ¡Ya están definidos los precios para vivir la emoción del béisbol mayor! El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor Copa Atlas 2026 está listo para arrancar y los fanáticos ya pueden prepararse para apoyar a sus equipos desde las gradas. Día Inaugural – Viernes 13 de marzo Los boletos tendrán un valor especial para el inicio de la temporada: Adultos: $5.00 Jubilados y niños (desde 12 años): $2.50 Durante el resto de la ronda regular, los precios en los estadios serán: Adultos: $4.00 Jubilados y niños (desde 12 años): $2.00 La fiesta del béisbol panameño está por comenzar y cada juego promete emociones, grandes jugadas y el apoyo incondicional de la afición. ¡Nos vemos en el estadio para apoyar a tu provincia! #BeisbolMayor2026 #CopaAtlas #YoVoyAlEstadio #VolvamosAHome" View this post on Instagram

Costos durante la Ronda Regular del Béisbol Mayor 2026

Una vez iniciada la temporada regular, los precios se mantendrán estandarizados para el resto de los encuentros de la primera fase:

Entrada General (Adultos): $4.00

Jubilados: $2.00

Niños (de 6 a 11 años): $2.00

Infantes (0 a 5 años): Entrada gratuita en todas las sedes.

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "Chiriquí y Colón ponen en marcha en Nacional Mayor Prensa. Fedebeis. La Federación Panameña de Béisbol reveló esta tarde el calendario oficial de competencias del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas en honor al “Line Up de Estrellas”, arrancando este viernes 13 de marzo con el partido entre Chiriquí y Colón en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula. Para la primera fecha otros cinco partidos completan la jornada, cuando se midan, Veraguas y Panamá Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Bocas y Metro en el Rod Carew desde las 7:00 p.m., Occidente ante Darién en Metetí desde las 7:00 p.m., Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera y Herrera ante Oeste en el Mariano Rivera, ambos a las 7:00 p.m. El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se jugará hasta el 31 de marzo, en su primera fase, ahora con partidos en la jornada dominical arrancando a las 6:00 p.m. E 14 de marzo, se miden Herrera ante Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Occidente vs Metro a las 7:00 p.m. en el Rod Carew, Bocas ante Colón en el Mariano Bula, Chiriquí y Darién en Metetí, Los Santos ante Oeste en el Mariano Rivera y Herrera ante Coclé en el Remón Cantera, todos también a las 7:00 p.m. El “Line Up de Estrellas” es el listado de peloteros a los cuales se le dedica el Nacional Mayor, estos son: Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís. Adjuntamos el calendario completo:" View this post on Instagram

Calendario de la primera jornada del Béisbol Mayor 2026

La acción en el diamante comienza con seis encuentros simultáneos que prometen alta competitividad en todo el territorio nacional:

Chiriquí vs. Colón: Estadio Roberto Mariano Bula (8:00 p.m.) - Gran Inauguración.

Veraguas vs. Panamá Este: Estadio Rod Carew (2:00 p.m.).

Bocas del Toro vs. Panamá Metro: Estadio Rod Carew (7:00 p.m.).

Chiriquí Occidente vs. Darién: Estadio de Metetí (7:00 p.m.).

Los Santos vs. Coclé: Estadio José Remón Cantera (7:00 p.m.).

Herrera vs. Panamá Oeste: Estadio Mariano Rivera (7:00 p.m.).