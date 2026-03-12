Béisbol Mayor 2026: Estos son los partidos inaugurales de la Copa Atlas este viernes

Béisbol Mayor 2026: partidos del viernes 13 de marzo

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) ha programado seis emocionantes encuentros para abrir la temporada de la Copa Atlas. Los fanáticos podrán disfrutar de la acción en los siguientes horarios y sedes:

Chiriquí vs. Colón : Estadio Roberto Mariano Bula (8:00 p.m.).

: Estadio Roberto Mariano Bula (8:00 p.m.). Veraguas vs. Panamá Este : Estadio Rod Carew (2:00 p.m.).

: Estadio Rod Carew (2:00 p.m.). Bocas del Toro vs. Panamá Metro : Estadio Rod Carew (7:00 p.m.).

: Estadio Rod Carew (7:00 p.m.). Occidente vs. Darién : Estadio de Metetí (7:00 p.m.).

: Estadio de Metetí (7:00 p.m.). Los Santos vs. Coclé : Estadio José Remón Cantera (7:00 p.m.).

: Estadio José Remón Cantera (7:00 p.m.). Herrera vs. Panamá Oeste: Estadio Mariano Rivera (7:00 p.m.).

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "Chiriquí y Colón ponen en marcha en Nacional Mayor Prensa. Fedebeis. La Federación Panameña de Béisbol reveló esta tarde el calendario oficial de competencias del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas en honor al “Line Up de Estrellas”, arrancando este viernes 13 de marzo con el partido entre Chiriquí y Colón en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula. Para la primera fecha otros cinco partidos completan la jornada, cuando se midan, Veraguas y Panamá Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Bocas y Metro en el Rod Carew desde las 7:00 p.m., Occidente ante Darién en Metetí desde las 7:00 p.m., Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera y Herrera ante Oeste en el Mariano Rivera, ambos a las 7:00 p.m. El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se jugará hasta el 31 de marzo, en su primera fase, ahora con partidos en la jornada dominical arrancando a las 6:00 p.m. E 14 de marzo, se miden Herrera ante Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Occidente vs Metro a las 7:00 p.m. en el Rod Carew, Bocas ante Colón en el Mariano Bula, Chiriquí y Darién en Metetí, Los Santos ante Oeste en el Mariano Rivera y Herrera ante Coclé en el Remón Cantera, todos también a las 7:00 p.m. El “Line Up de Estrellas” es el listado de peloteros a los cuales se le dedica el Nacional Mayor, estos son: Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís. Adjuntamos el calendario completo:" View this post on Instagram

Expectativas del 83° Campeonato de Béisbol Mayor 2026

El torneo más esperado de Panamá reúne a 12 escuadras que competirán intensamente por el título nacional. La FEDEBEIS invita a toda la afición a llenar los estadios y apoyar a sus provincias en esta edición número 83°, que promete jugadas históricas en el diamante desde el primer lanzamiento.

Con el lema "Un solo sueño: ser campeones de Panamá", la Copa Atlas 2026 se perfila como una de las más competitivas de los últimos años, reactivando la pasión deportiva en cada rincón del territorio nacional.