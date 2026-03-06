Béisbol Mayor 2026: FEDEBEIS revela calendario del 83° Campeonato Nacional

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) presentó la programación completa del Béisbol Mayor 2026 , que arrancará con seis partidos simultáneos en diversos estadios del país para dar inicio a la máxima cita deportiva nacional.

Béisbol Mayor 2026: sedes y partidos del viernes 13 de marzo

A continuación, se detallan los enfrentamientos y sus respectivos escenarios para el primer día de competencia:

Chiriquí vs. Colón : Estadio Roberto Mariano Bula (8:00 p.m.).

Veraguas vs. Panamá Este : Estadio Rod Carew (2:00 p.m.).

Bocas del Toro vs. Panamá Metro : Estadio Rod Carew (7:00 p.m.).

Occidente vs. Darién : Estadio de Metetí (7:00 p.m.).

Los Santos vs. Coclé : Estadio José Remón Cantera (7:00 p.m.).

Herrera vs. Panamá Oeste: Estadio Mariano Rivera (7:00 p.m.).

Aquí puedes consultar el calendario completo:

Homenaje a leyendas en el Béisbol Mayor 2026

Bajo el lema “Line Up de Estrellas”, esta edición del Béisbol Mayor 2026 está dedicada a diez glorias del deporte nacional. Entre los homenajeados figuran nombres legendarios como Rodolfo Aparicio, Virgilio Kaa, Manuel Rodríguez y Aníbal Reluz, reconociendo su trayectoria en el diamante panameño.

Los fanáticos podrán seguir la acción diaria en los estadios rehabilitados, asegurando una competencia de alto nivel en la búsqueda del nuevo monarca de la categoría mayor.