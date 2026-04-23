Béisbol Mayor 2026 Deportes -  23 de abril de 2026 - 19:10

VIDEO | EN VIVO Chiriquí vs. Bocas del Toro: primer partido de la serie final del Béisbol Mayor

Los equipos de Chiriquí y Bocas del Toro se medirán en el primer partido de la serie final del Béisbol Mayor en el Estadio Calvin Byron.

Chiriquí vs. Bocas del Toro

Chiriquí vs. Bocas del Toro, Béisbol Mayor 2026.

VIDEO | EN VIVO Chiriquí vs. Bocas del Toro: primer partido de la serie final

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