Copa Mundial 2026: Adidas presenta sus nuevas camisetas de visitante

Adidas lanzó oficialmente las equipaciones de visitante para la Copa Mundial 2026 , una propuesta de 25 camisetas que fusionan innovación tecnológica con identidad cultural.

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El regreso del Trifolio a la Copa Mundial 2026

La nueva colección de Adidas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 destaca por el esperado retorno del emblemático logo Trifolio al máximo escenario del fútbol.

ADIDAS (3) Las joven estrella del fútbol Lamine Yamal y el astro Leonel Messi. Adidas

Cada diseño ha sido concebido como una narrativa visual única. Entre algunos ejemplos destacados están:

México : con patrones “greca” inspirados en la arquitectura tradicional.

: con patrones “greca” inspirados en la arquitectura tradicional. Japón : con 12 franjas que simbolizan jugadores y afición como unidad.

: con 12 franjas que simbolizan jugadores y afición como unidad. Argentina : con un diseño inspirado en su patrimonio artístico, destacando un patrón azul en espiral con detalles florales.

: con un diseño inspirado en su patrimonio artístico, destacando un patrón azul en espiral con detalles florales. Colombia : cuya camiseta fusiona los tonos del océano Pacífico y el mar Caribe en un patrón dinámico, con detalles amarillos.

: cuya camiseta fusiona los tonos del océano Pacífico y el mar Caribe en un patrón dinámico, con detalles amarillos. España: con referencias a manuscritos y literatura histórica.

ADIDAS (4) Cada camiseta cuenta con una narrativa visual única. Adidas

Tecnología de élite para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Pensadas para las exigentes condiciones climáticas de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las equipaciones incorporan la tecnología CLIMACOOL+. Esta innovación utiliza estructuras 3D que optimizan la ventilación y tejidos ligeros de jacquard que mejoran la libertad de movimiento de los jugadores.

Al ser el proveedor oficial de los torneos más importantes, Adidas garantiza que estas 25 indumentarias ofrezcan el máximo rendimiento técnico bajo el intenso calor y la humedad previstos para la cita mundialista de 2026.