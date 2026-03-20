Panamá Nacionales -  20 de marzo de 2026 - 09:06

¿Cómo solicitar la visa de Estados Unidos para el Mundial 2026 y turismo?

La Embajada de Estados Unidos invita a los ciudadanos panameños a iniciar el trámite de su visa con antelación.

Visa para ingresar a Estados Unidos. 

Visa para ingresar a Estados Unidos. 

Ana Canto
Por Ana Canto

La vicecónsul de Estados Unidos en Panamá, Perla Fernández, invitó a los ciudadanos interesados en asistir al partido entre Panamá e Inglaterra en Nueva York durante el Mundial de Fútbol 2026, a iniciar sus trámites de visado lo antes posible.

De acuerdo con la sede diplomática, el tiempo de espera actual para la cita es de dos semanas. La visa de turismo y negocios (B1/B2) permite realizar múltiples actividades en territorio estadounidense, como visitas familiares o turismo general, y no está restringida únicamente a los eventos de la Copa del Mundo.

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Detalles del proceso de visado de Estados Unidos

  • Costo: La solicitud tiene un valor de $185.00.
  • Vigencia: El documento se otorga por un periodo de 10 años.
  • Residentes extranjeros: La embajada también procesa solicitudes de ciudadanos colombianos que residan legalmente en Panamá.

Recomendaciones para la entrevista

La vicecónsul enfatizó que la entrevista consular es breve. Los solicitantes deben ser precisos al indicar:

  • Motivo del viaje.
  • Tiempo de estadía previsto.
  • Dirección exacta de alojamiento (dato requerido en el formulario).

¿Cómo solicitar la visa de Estados Unidos?

Para una aplicación exitosa, siga estas instrucciones:

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