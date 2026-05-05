Panamá Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 15:59

Becas en EE.UU.: aplica a The New School con la OEA

Convocatoria de becas OEA–The New School está abierta hasta el 25 de mayo. Conoce carreras, modalidades y cómo aplicar.

La Embajada de Estados Unidos anuncia convocatoria de becas

La Embajada de Estados Unidos anuncia convocatoria de becas

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cancillería de Panamá anunció la apertura de la convocatoria de becas en conjunto con la Organización de los Estados Americanos y The New School, dirigida al público en general. El proceso de aplicación estará disponible hasta el próximo 25 de mayo, con oportunidades de estudio en Estados Unidos.

Becas OEA The New School: aplica hasta el 25 de mayo

El programa ofrece diferentes modalidades académicas:

  • Presencial
  • Virtual
  • Híbrida

Carreras disponibles

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Las becas aplican para programas de maestría y doctorado en áreas como:

  • Antropología
  • Creación literaria
  • Economía
  • Ciencias (45 créditos)
  • Economía política global y finanzas
  • Estudios liberales
  • Filosofía
  • Política
  • Psicología
  • Sociología

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden solicitar más información a través del correo:

[email protected]

También pueden acceder al portal oficial de la universidad para conocer requisitos y detalles del proceso.

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