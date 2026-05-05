Becas en EE.UU.: aplica a The New School con la OEA

La Embajada de Estados Unidos anuncia convocatoria de becas

La Cancillería de Panamá anunció la apertura de la convocatoria de becas en conjunto con la Organización de los Estados Americanos y The New School, dirigida al público en general. El proceso de aplicación estará disponible hasta el próximo 25 de mayo, con oportunidades de estudio en Estados Unidos.

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Becas OEA The New School: aplica hasta el 25 de mayo

El programa ofrece diferentes modalidades académicas:

Presencial

Virtual

Híbrida

Carreras disponibles

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051752321907110379?s=20&partner=&hide_thread=false Anuncian convocatoria de becas OEA - The New School (TNS) dirigida a todo público, la cual estará abierta hasta el próximo 25 de mayo.



La @CancilleriaPma detalla que esta convocatoria cuenta con las modalidades presencial -virtual o híbrido en Estados Unidos.



Aplica para las… pic.twitter.com/H6tR8AlNFI — Telemetro Reporta (@TReporta) May 5, 2026

Las becas aplican para programas de maestría y doctorado en áreas como:

Antropología

Creación literaria

Economía

Ciencias (45 créditos)

Economía política global y finanzas

Estudios liberales

Filosofía

Política

Psicología

Sociología

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden solicitar más información a través del correo:

[email protected]

También pueden acceder al portal oficial de la universidad para conocer requisitos y detalles del proceso.