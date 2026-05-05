Becas en EE.UU.: aplica a The New School con la OEA

La Cancillería de Panamá anunció la apertura de la convocatoria de becas en conjunto con la Organización de los Estados Americanos y The New School, dirigida al público en general. El proceso de aplicación estará disponible hasta el próximo 25 de mayo, con oportunidades de estudio en Estados Unidos.
Becas OEA The New School: aplica hasta el 25 de mayo
El programa ofrece diferentes modalidades académicas:
- Presencial
- Virtual
- Híbrida
Carreras disponibles
Las becas aplican para programas de maestría y doctorado en áreas como:
- Antropología
- Creación literaria
- Economía
- Ciencias (45 créditos)
- Economía política global y finanzas
- Estudios liberales
- Filosofía
- Política
- Psicología
- Sociología
¿Cómo aplicar?
Los interesados pueden solicitar más información a través del correo:
También pueden acceder al portal oficial de la universidad para conocer requisitos y detalles del proceso.