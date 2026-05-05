Iglesia católica en Veraguas llama a reforzar valores ante casos de bullying y violencia

La iglesia católica en Veraguas hizo un llamado a los padres de familia a mantenerse atentos al comportamiento de sus hijos y promover principios éticos, ante el aumento de casos de bullying y violencia en la región.

Durante la celebración religiosa del Señor de los Milagros, autoridades eclesiásticas como el obispo Eudilio Agulirar destacó la importancia del respeto como base de la convivencia. “Todos somos hijos de Dios y, por tanto, todos merecemos respeto”, señalaron.

Asimismo, enfatizaron que tanto docentes como padres, independientemente de sus creencias, tienen la responsabilidad de inculcar valores que contribuyan a la formación de una sociedad más sana.

Iglesia católica advierte sobre impacto del bullying

Por su parte, la docente Martha Franco subrayó la importancia de la oración como herramienta para proteger a los menores en medio de la creciente ola de violencia que afecta a la provincia.

Las autoridades advirtieron que muchos menores que sufren acoso escolar tienden a replicar estas conductas, por lo que insistieron en la necesidad de actuar desde el hogar y el sistema educativo para frenar este ciclo.