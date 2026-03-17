¿Puedes viajar a Canadá sin visa? Esto aplica para algunos panameños

Los ciudadanos de Panamá que cuenten con una visa vigente de Estados Unidos o que hayan tenido una visa canadiense en los últimos diez años podrían ser elegibles para obtener una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) para ingresar por vía aérea a Canadá.

Sin embargo, esta facilidad no aplicará para la mayoría de los viajeros, según advirtió la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson.

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No todos califican para la eTA

“Pero esto no será el caso para la mayoría de los viajeros”, destacó la diplomática, al referirse a las condiciones específicas que deben cumplir los solicitantes para optar por la autorización electrónica.

La eTA es un permiso que permite viajar a Canadá sin visa tradicional, pero está limitado a ciertos perfiles que ya han pasado por procesos migratorios previos con países como Estados Unidos o el propio Canadá.

Recomiendan tramitar la visa con anticipación

Ante este escenario, Atkinson recomendó a los panameños iniciar cuanto antes el trámite de la visa canadiense. “Lo mejor sería sacar su visa desde ya, porque en tiempos normales puede demorar unos 60 días”, explicó.

Alta demanda por eventos internacionales

La embajadora también advirtió que los tiempos de espera podrían incrementarse debido a una alta demanda global, especialmente por eventos como la Copa Mundial de la FIFA.

“Estamos esperando una demanda muy alta, no solo de los panameños sino de todos los países participantes, entonces puede demorar mucho más”, señaló. “Estamos esperando una demanda muy alta, no solo de los panameños sino de todos los países participantes, entonces puede demorar mucho más”, señaló.

Las autoridades sugieren a quienes tengan planes de viajar a Canadá verificar con anticipación si califican para la eTA o iniciar el proceso de visa lo antes posible, a fin de evitar retrasos.