Panamá Nacionales -  17 de marzo de 2026 - 14:15

Migración deporta a 33 nicaragüenses por irregularidades y antecedentes penales

Entre los casos figura una persona con antecedentes por delitos graves, según el Servicio Nacional de Migración.

Migración deporta a 33 nicaragüenses

Migración deporta a 33 nicaragüenses

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 33 ciudadanos de Nicaragua fueron deportados y expulsados este martes por las autoridades de Panamá, tras incurrir en irregularidades migratorias, mantener antecedentes penales e incumplir la normativa vigente. El traslado hacia su país de origen según Migración, se realizó en un vuelo con destino a Managua, el cual partió desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert.

Migración intensifica operativos: 33 extranjeros expulsados del país

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá, varios de los ciudadanos presentaban faltas administrativas, entre ellas el reingreso irregular al país luego de haber sido previamente deportados.

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Las autoridades destacaron que este tipo de reincidencia constituye una violación directa a las disposiciones migratorias panameñas.

Casos con antecedentes penales

La entidad también informó que uno de los casos correspondía a una persona con antecedentes por delitos graves, incluyendo femicidio y portación y uso de arma de fuego, lo que motivó su expulsión inmediata del territorio nacional.

El Servicio Nacional de Migración reiteró que estos operativos forman parte de las acciones para reforzar el control migratorio y garantizar la seguridad pública, mediante la identificación y salida de personas que incumplen la ley.

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