Aduanas sorprende a viajero con más de $11 mil sin declarar en el Aeropuerto de Tocumen

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá detectaron 11,085 dólares sin declarar a un ciudadano ecuatoriano durante un control rutinario en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De acuerdo con el reporte oficial, el viajero indicó inicialmente que portaba 8,700 dólares. Sin embargo, durante una revisión secundaria realizada por los inspectores se comprobó que la cantidad superaba los 11 mil dólares.

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Viajero ecuatoriano fue remitido al Ministerio Público

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El viajero indicó inicialmente que portaba $8,700, pero en una revisión secundaria realizada se comprobó que la suma… pic.twitter.com/iIJb3wDlKT — Telemetro Reporta (@TReporta) March 13, 2026

Tras la verificación del dinero, el caso fue remitido al Ministerio Público de Panamá, entidad que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades recordaron a los viajeros que toda persona que ingrese o salga del país con más de 10,000 dólares en efectivo o su equivalente en otros instrumentos financieros debe declararlo en la Declaración Jurada del Viajero.

Esta medida forma parte de los controles establecidos para prevenir delitos financieros y garantizar la transparencia en el movimiento de capitales a través de las fronteras.