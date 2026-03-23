Proyecto de ley 442: compensación a víctimas de la dictadura en Panamá en discusión

Con el objetivo de hacer justicia y preservar la memoria histórica, se impulsa en Panamá el proyecto de ley 442, que busca reconocer a las víctimas de la dictadura militar que gobernó el país entre 1968 y 1989. La iniciativa fue abordada en un conversatorio liderado por la diputada suplente Grettel Garrido, quien destacó la importancia de avanzar hacia una compensación integral.

Medidas contempladas en el proyecto

Entre los puntos más relevantes de la propuesta se incluyen:

Compensación económica para familiares de víctimas

Construcción de un monumento histórico

Creación de un listado oficial de desaparecidos

Declarar el 9 de junio como día cívico de reflexión

La propuesta busca un enfoque más amplio, que no se limite únicamente a fechas específicas, sino que abarque todo el período de la dictadura.

image

Dictadura militar: Un periodo marcado en la historia

La dictadura militar en Panamá se extendió desde el Golpe de Estado en Panamá de 1968 hasta la Invasión de Estados Unidos a Panamá de 1989, dejando un saldo de víctimas que aún reclaman justicia.

Participación de diversas entidades

En el conversatorio participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Presidencia, así como miembros de organizaciones como CONFADEPA y la Comisión de la Verdad.

Además, se discutió el acuerdo de solución amistosa firmado por el Estado panameño en 2019, relacionado con casos de violaciones a los derechos humanos. Garrido hizo un llamado a fortalecer la democracia y evitar que hechos como los ocurridos durante los 21 años de dictadura se repitan en el país.