Ironman 70.3 Panamá 2026: atletas son recibidos en el Palacio de Las Garzas

Ironman 70.3 más de 1,500 atletas y récord de participación

Una delegación de atletas del Ironman 70.3 Panamá 2026 fue recibida en el Palacio de Las Garzas por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, previo a la competencia que se realizará este domingo 22 de marzo en la ciudad de Panamá.

Durante el encuentro, la funcionaria dio la bienvenida a los competidores internacionales y les deseó éxito en esta exigente prueba deportiva.

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Delegación internacional y recorrido emblemático

Atletas provenientes de países como Brasil, España, Colombia, Costa Rica, Venezuela y República Dominicana participaron en la actividad, donde también conocieron parte de la historia panameña reflejada en los salones del Palacio.

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La competencia tendrá un recorrido que inicia en la Calzada de Amador, en las aguas del Canal de Panamá, y se extenderá hacia la Cinta Costera, Vía Israel y Panamá Viejo, retornando nuevamente a Amador.

Ironman 70.3 más de 1,500 atletas y récord de participación

Este año, el evento reúne a más de 1,500 atletas de aproximadamente 60 países, convirtiéndose en una de las ediciones con mayor participación desde su llegada a Panamá en 2012.

Además, cerca del 30% de los competidores son mujeres, lo que refleja un crecimiento importante en la inclusión dentro de esta disciplina. Entre los participantes destaca el atleta panameño Billy Gordon, siete veces campeón nacional de triatlón.

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Según los organizadores, el Ironman 70.3 Panamá generará un impacto económico superior a los 4 millones de balboas, impulsando sectores como el turismo, la hotelería y el comercio. El evento también contribuye a posicionar a Panamá como un destino clave para competencias deportivas de alto nivel en la región.

Una prueba de alto rendimiento

El Ironman 70.3 es una competencia de media distancia que incluye:

1.9 kilómetros de natación

90 kilómetros de ciclismo

21.1 kilómetros de carrera pedestre

En total, los atletas recorrerán 113 kilómetros en una de las pruebas más exigentes del triatlón mundial.