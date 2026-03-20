Autoridades investigan red criminal dentro de la Policía Nacional de Panamá

La Policía Nacional de Panamá informó que adelanta investigaciones disciplinarias internas tras detectar una presunta red criminal integrada por unidades policiales.

De acuerdo con el informe oficial, esta estructura estaría vinculada al hurto y comercialización ilegal de vehículos, motocicletas y accesorios pertenecientes a la institución.

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Investigan presunta red criminal dentro de la Policía Nacional

Como parte de las investigaciones, el pasado 18 de marzo se realizaron diligencias de allanamiento en la provincia de Chiriquí, específicamente en los sectores de Boquerón y Los Algarrobos.

Las acciones fueron ejecutadas de manera conjunta por la Dirección de Responsabilidad Profesional, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección Nacional de Investigación Judicial, en coordinación con el Ministerio Público.

Durante los operativos se logró:

La recuperación de una motocicleta institucional en condición de descarte

La recuperación de un vehículo Toyota Corolla que había sido hurtado en Ancón

La aprehensión de un ciudadano presuntamente vinculado al caso

Unidades bajo investigación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035107912939417811?s=20&partner=&hide_thread=false La Policía Nacional informó que adelanta investigaciones disciplinarias internas, tras detectar una posible red criminal integrada por unidades policiales, presuntamente dedicada al hurto y comercialización ilegal de vehículos, motocicletas y accesorios de propiedad… pic.twitter.com/BzoNfjmBfQ — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2026

Las autoridades confirmaron que ya se han identificado varias unidades policiales presuntamente relacionadas con esta red, cuyos vínculos están siendo verificados para determinar responsabilidades conforme a la ley.

La Policía Nacional reiteró que actuará con firmeza ante cualquier conducta irregular dentro de sus filas. “Se aplicarán sanciones disciplinarias y acciones penales contra quienes resulten responsables”, indicó la institución.