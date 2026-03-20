MINSA: Estudiante con tosferina en Colón evoluciona favorablemente

Tras la detección de un caso aislado de tosferina en Colón, el Ministerio de Salud ( MINSA ) informó que la paciente presenta una evolución positiva mientras se refuerza el esquema de vacunación en su entorno escolar.

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Intervención epidemiológica del MINSA

La directora regional del MINSA, Nancy Torres, detalló que se realizó un perifoco exhaustivo tanto en la residencia de la estudiante como en su centro educativo.

Durante la jornada, el personal del MINSA vacunó a 17 familiares directos con la dosis Tdap y evaluó a 37 compañeros de aula. De este grupo, 17 estudiantes fueron inmunizados en el sitio, mientras que 11 ya contaban con su esquema completo.

La institución enfatizó que, tras estas evaluaciones, no se han identificado otros casos sintomáticos dentro del plantel educativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035098090034630784?s=20&partner=&hide_thread=false El @MINSAPma informó que la estudiante de 12 años a la que se le detectó tosferina, en la provincia de Colón, presenta una evolución favorable y se mantiene bajo tratamiento.



"Se realizó el perifoco en las residencias de la paciente y en su centro educativo. Además, se vacunó a… pic.twitter.com/CgS2Hs0ctb — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2026

Prevención y vigilancia por parte del MINSA

El MINSA reiteró que no es necesario el cierre del centro escolar, ya que el contagio no se originó en la escuela y no hay evidencia de transmisión interna. Las autoridades de salud en Colón mantienen una vigilancia constante y exhortan a los padres a verificar las tarjetas de vacunación de sus hijos.

"La salud pública funciona con detección y prevención, no con pánico", puntualizó el MINSA, asegurando que los contactos familiares sintomáticos detectados no asisten a dicha instalación educativa.