IMHPA emite alerta por alta radiación en el país hasta el 25 de marzo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por índices de radiación ultravioleta (UV) elevados, vigente hasta el próximo miércoles 25 de marzo.
Ante este escenario, se advierte a la ciudadanía que la exposición directa al sol sin protección puede generar efectos negativos inmediatos, como enrojecimiento, ardor, irritación y quemaduras en la piel.
Se recomienda evitar la exposición solar entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., periodo en el que se registrarán índices de radiación superiores a 11 (extremo).