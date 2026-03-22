IMHPA emite alerta por alta radiación en el país hasta el 25 de marzo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) emitió un aviso de vigilancia por índices de radiación ultravioleta (UV) elevados, vigente hasta el próximo miércoles 25 de marzo.

El predominio de condiciones estables y las bajas probabilidades de lluvia en la mayor parte del territorio nacional producirán cielos despejados, lo que propiciará un incremento en la radiación directa sobre el país.

Ante este escenario, se advierte a la ciudadanía que la exposición directa al sol sin protección puede generar efectos negativos inmediatos, como enrojecimiento, ardor, irritación y quemaduras en la piel.

Se recomienda evitar la exposición solar entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., periodo en el que se registrarán índices de radiación superiores a 11 (extremo).