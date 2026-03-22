Panamá Nacionales -  22 de marzo de 2026 - 17:45

IMHPA emite alerta por alta radiación en el país hasta el 25 de marzo

El IMHPA recomienda evitar la exposición solar entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., periodo en el que se registrarán extremos índices de radiación.

IMHPA emite alerta por alta radiación UV en Panamá.

IMHPA emite alerta por alta radiación UV en Panamá.

Elizeu Dias - unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por índices de radiación ultravioleta (UV) elevados, vigente hasta el próximo miércoles 25 de marzo.

El predominio de condiciones estables y las bajas probabilidades de lluvia en la mayor parte del territorio nacional producirán cielos despejados, lo que propiciará un incremento en la radiación directa sobre el país.

Ante este escenario, se advierte a la ciudadanía que la exposición directa al sol sin protección puede generar efectos negativos inmediatos, como enrojecimiento, ardor, irritación y quemaduras en la piel.

Se recomienda evitar la exposición solar entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., periodo en el que se registrarán índices de radiación superiores a 11 (extremo).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035835912748224926&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Clima en Panamá hoy: advierten horario para evitar la exposición al sol este domingo 15 de marzo

Policía Nacional incorpora 60 nuevas patrullas tipo pick up a su flota

Nuevos horarios y cambios en rutas de MiBus desde este lunes 23 de marzo

Recomendadas

Más Noticias