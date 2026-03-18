IMHPA advierte lluvias intensas por sistema frente frío: estas son las zonas bajo vigilancia

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) emitió un aviso de vigilancia por aguaceros con tormentas eléctricas en varias regiones del país, vigente hasta el próximo 20 de marzo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Según la entidad, las condiciones climáticas responden al paso de un sistema frontal frío sobre Las Antillas, el cual está generando efectos directos en sectores de Centroamérica y el mar Caribe.

A esto se suma el desarrollo de ejes de vaguadas, lo que incrementa la inestabilidad atmosférica y la probabilidad de lluvias intensas.

Regiones bajo aviso de vigilancia por el IMHPA

Entre las áreas más afectadas se encuentran:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe-Buglé

Veraguas

Colón

Chiriquí

Sectores del Caribe y zonas marítimas del país

image

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la población:

Mantenerse informada a través de canales oficiales

Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas

Tomar precauciones ante descargas eléctricas

Estar atentos a posibles inundaciones o deslizamientos

Monitoreo constante

El IMHPA indicó que se mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas, por lo que no se descartan actualizaciones en los avisos según evolucione el sistema.