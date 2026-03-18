Panamá Nacionales -  18 de marzo de 2026 - 10:37

IMHPA advierte lluvias intensas por sistema frente frío: estas son las zonas bajo vigilancia

El IMHPA emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas en varias provincias de Panamá debido a un sistema frontal frío.

IMHPA advierte lluvias intensas por sistema frente frío
IMHPA advierte lluvias intensas por sistema frente fríoIMHPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por aguaceros con tormentas eléctricas en varias regiones del país, vigente hasta el próximo 20 de marzo.

Según la entidad, las condiciones climáticas responden al paso de un sistema frontal frío sobre Las Antillas, el cual está generando efectos directos en sectores de Centroamérica y el mar Caribe.

A esto se suma el desarrollo de ejes de vaguadas, lo que incrementa la inestabilidad atmosférica y la probabilidad de lluvias intensas.

Regiones bajo aviso de vigilancia por el IMHPA

Entre las áreas más afectadas se encuentran:

  • Bocas del Toro
  • Comarca Ngäbe-Buglé
  • Veraguas
  • Colón
  • Chiriquí
  • Sectores del Caribe y zonas marítimas del país
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Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la población:

  • Mantenerse informada a través de canales oficiales
  • Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas
  • Tomar precauciones ante descargas eléctricas
  • Estar atentos a posibles inundaciones o deslizamientos

Monitoreo constante

El IMHPA indicó que se mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas, por lo que no se descartan actualizaciones en los avisos según evolucione el sistema.

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