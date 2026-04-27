Panamá

IMHPA confirma que se han presentado condiciones para la presencia del Fenómeno de El Niño

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Luz Graciela de Calzadilla, confirmó que ya se han presentado las condiciones para la entrada del Fenómeno de El Niño, por lo que el instituto ya entró en vigilancia rigurosa: “es un hecho que el evento de El Niño ya está caminando, lo que no podemos decir es la intensidad ni la duración”.