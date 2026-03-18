Colón tendrá la primera carretera ecológica de Panamá: todos los detalles del proyecto

La provincia de Colón avanza en la construcción de la primera carretera ecológica de Panamá, un proyecto pionero que conectará Santa Rita Arriba con María Chiquita. La vía, diseñada bajo estrictos estándares de sostenibilidad, mantendrá una prohibición para el tránsito de equipo pesado y un límite de velocidad de 40 km/h para garantizar la seguridad del entorno.
Este nuevo acceso busca optimizar la movilidad entre Puerto Colón y Sabanitas, además de potenciar el sector turístico sostenible.
La inversión total de la obra asciende a 80 millones de dólares, de los cuales ya se han ejecutado 32 millones.