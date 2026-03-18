Panamá Nacionales - 18 de marzo de 2026

Colón tendrá la primera carretera ecológica de Panamá: todos los detalles del proyecto

La carretera busca optimizar la movilidad entre Puerto Colón y Sabanitas, además de potenciar el sector turístico sostenible.

 Carretera ecológica de Panamá en Colón.

Por Ana Canto

La provincia de Colón avanza en la construcción de la primera carretera ecológica de Panamá, un proyecto pionero que conectará Santa Rita Arriba con María Chiquita. La vía, diseñada bajo estrictos estándares de sostenibilidad, mantendrá una prohibición para el tránsito de equipo pesado y un límite de velocidad de 40 km/h para garantizar la seguridad del entorno.

Con un avance del 40 % a la fecha, la obra contempla la instalación de 36 pasos de fauna y la construcción de puentes estratégicos. El proyecto integra la creación del Parque Sierra Llorona, un área protegida de más de 17 mil hectáreas destinada a la conservación de la biodiversidad y especies en peligro de extinción en la región.

Este nuevo acceso busca optimizar la movilidad entre Puerto Colón y Sabanitas, además de potenciar el sector turístico sostenible.

La inversión total de la obra asciende a 80 millones de dólares, de los cuales ya se han ejecutado 32 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034082943291752664&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Recomendadas

Más Noticias