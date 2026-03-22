IDAAN anuncia calendario de trabajos del 24 al 29 de marzo en varias provincias

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ejecutará trabajos de mantenimiento programado en diversas plantas potabilizadoras del 24 al 29 de marzo. Estas labores forman parte del plan nacional para optimizar la producción y garantizar el suministro de agua potable en todo el país.
- Chiriquí cabecera
Miércoles 25 de marzo
- Dolega
- Divalá
- Los Algarrobos
- San Bartolo
- Santa María
Jueves 26 de marzo
- Barú - Paso Canoa
- San Félix
Domingo 29 de marzo
- San Francisco
Provincia de Coclé
Martes 24 de marzo
- Penonomé
- Darién
Provincia de Veraguas
Martes 24 de marzo
- Soná