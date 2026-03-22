Panamá Nacionales -  22 de marzo de 2026 - 14:38

IDAAN anuncia calendario de trabajos del 24 al 29 de marzo en varias provincias

El IDAAN informa que estas labores forman parte del plan nacional para optimizar la producción y garantizar el suministro de agua potable.

Trabajos del IDAAN en Panamá

Trabajos del IDAAN en Panamá

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ejecutará trabajos de mantenimiento programado en diversas plantas potabilizadoras del 24 al 29 de marzo. Estas labores forman parte del plan nacional para optimizar la producción y garantizar el suministro de agua potable en todo el país.

IDAAN: trabajos del 24 al 29 de marzo en Panamá

Provincia de Chiriquí

Martes 24 de marzo

  • Chiriquí cabecera

Miércoles 25 de marzo

  • Dolega
  • Divalá
  • Los Algarrobos
  • San Bartolo
  • Santa María

Jueves 26 de marzo

  • Barú - Paso Canoa
  • San Félix

Domingo 29 de marzo

  • San Francisco

Provincia de Coclé

Martes 24 de marzo

  • Penonomé
  • Darién

Provincia de Veraguas

Martes 24 de marzo

  • Soná
