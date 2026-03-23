Director de la CSS responde a críticas por viaje a Brasil: "Usé mis propios recursos"

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, salió al paso de las críticas surgidas tras la difusión de imágenes de su reciente viaje a Brasil. Mon explicó que su desplazamiento responde a una invitación oficial para participar en el Foro Regional de Seguridad Social que se realiza en São Paulo, donde la CSS recibirá ocho premios.
Sin embargo, detalló que decidió adelantar su viaje utilizando recursos propios. “Tomé el viernes con mis propios recursos. Tengo vacaciones acumuladas y pretendía viajar el fin de semana”, afirmó.
Director de la CSS responde críticas por viaje a Brasil
El funcionario fue enfático al señalar que su vida privada no tiene relación con el uso de fondos del Estado. “Mi vida privada no tiene nada que ver con el uso indebido de fondos públicos”, reiteró. Ante las críticas, Mon sostuvo que este tipo de cuestionamientos forman parte de ataques y desinformación.
El director de la CSS también deberá comparecer ante el Consejo de Gabinete, en medio del debate generado por su viaje.