Director de la CSS responde a críticas por viaje a Brasil: "Usé mis propios recursos"

El director de la Caja de Seguro Social ( CSS ), Dino Mon, salió al paso de las críticas surgidas tras la difusión de imágenes de su reciente viaje a Brasil. Mon explicó que su desplazamiento responde a una invitación oficial para participar en el Foro Regional de Seguridad Social que se realiza en São Paulo, donde la CSS recibirá ocho premios.

Sin embargo, detalló que decidió adelantar su viaje utilizando recursos propios. “Tomé el viernes con mis propios recursos. Tengo vacaciones acumuladas y pretendía viajar el fin de semana”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036063843021930900?s=20&partner=&hide_thread=false "Lo primero que debo decir a la ciudadanía, es que mi vida privada no tiene nada que ver con el uso indebido de fondos del Estado, y mucho menos con mi trabajo, cuando uno está haciendo las cosas, peleando por lo que es correcto, y defendiendo un sistema de las cosas que no… pic.twitter.com/ZRyPO7CWlP — Telemetro Reporta (@TReporta) March 23, 2026

Director de la CSS responde críticas por viaje a Brasil

El funcionario fue enfático al señalar que su vida privada no tiene relación con el uso de fondos del Estado. “Mi vida privada no tiene nada que ver con el uso indebido de fondos públicos”, reiteró. Ante las críticas, Mon sostuvo que este tipo de cuestionamientos forman parte de ataques y desinformación.

“Cuando uno defiende lo correcto, vendrán ataques. La mentira hace ruido, pero el trabajo da resultados”, expresó. “Cuando uno defiende lo correcto, vendrán ataques. La mentira hace ruido, pero el trabajo da resultados”, expresó.

El director de la CSS también deberá comparecer ante el Consejo de Gabinete, en medio del debate generado por su viaje.