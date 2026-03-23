Panamá Nacionales -  23 de marzo de 2026 - 09:21

Director de la CSS responde a críticas por viaje a Brasil: "Usé mis propios recursos"

Dino Mon aclara su viaje a Brasil tras críticas. Asegura que usó recursos propios y que su labor en la CSS continúa.

Director de la CSS responde a críticas 

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TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, salió al paso de las críticas surgidas tras la difusión de imágenes de su reciente viaje a Brasil. Mon explicó que su desplazamiento responde a una invitación oficial para participar en el Foro Regional de Seguridad Social que se realiza en São Paulo, donde la CSS recibirá ocho premios.

Sin embargo, detalló que decidió adelantar su viaje utilizando recursos propios. “Tomé el viernes con mis propios recursos. Tengo vacaciones acumuladas y pretendía viajar el fin de semana”, afirmó.

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Director de la CSS responde críticas por viaje a Brasil

El funcionario fue enfático al señalar que su vida privada no tiene relación con el uso de fondos del Estado. “Mi vida privada no tiene nada que ver con el uso indebido de fondos públicos”, reiteró. Ante las críticas, Mon sostuvo que este tipo de cuestionamientos forman parte de ataques y desinformación.

“Cuando uno defiende lo correcto, vendrán ataques. La mentira hace ruido, pero el trabajo da resultados”, expresó. “Cuando uno defiende lo correcto, vendrán ataques. La mentira hace ruido, pero el trabajo da resultados”, expresó.

El director de la CSS también deberá comparecer ante el Consejo de Gabinete, en medio del debate generado por su viaje.

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