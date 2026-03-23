Madre de Alberto Anel Camarena clama por ayuda tras dos meses sin noticias de su hijo

La angustia crece para la familia de Alberto Anel Camarena, un joven de 23 años que permanece desaparecido desde el pasado 15 de enero en el sector de Villa María. Su madre, visiblemente afectada, hace un llamado urgente a la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.

Madre afirma que su hijo salió a trabajar y no regresó

Según relató la familia, Alberto salió de su casa con el propósito de realizar un trabajo en el interior del país junto a un amigo. En su última comunicación, indicó que estaría fuera por aproximadamente tres días. Sin embargo, han pasado más de dos meses sin que se tenga noticia sobre su ubicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035865962579214765?s=20&partner=&hide_thread=false La madre de Alberto Anel Camarena, de 23 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 15 de enero en el sector de Villa María, narró con angustia cómo la ausencia de su hijo la mantiene en incertidumbre, y espera conocer pronto dónde se encuentra.

En la última… pic.twitter.com/bTwwBfoXV1 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 22, 2026

Extraña desesperación

La madre del joven aseguró que la falta de información ha sido devastadora para la familia, que mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Familiares solicitan a cualquier persona que tenga información sobre Alberto comunicarse con las autoridades o brindar datos que ayuden a su localización.

Las autoridades recomiendan reportar cualquier pista a los canales oficiales para apoyar en las labores de búsqueda.