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Joven salió a realizar un trabajo, pero no ha regresado desde el 15 de enero

La madre de Alberto Anel Camarena, de 23 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 15 de enero en Villa María, en el Corredor de los Pobres, narró con angustia cómo la ausencia de su hijo la mantiene en incertidumbre, pide conocer dónde se encuentra. En la última comunicación que mantuvo con la familia, informó que viajaría al interior del país a realizar un trabajo por tres días junto a un amigo, pero luego de dos meses no ha regresado.