Nuevos horarios y cambios en rutas de MiBus desde este lunes 23 de marzo

Nuevos horarios y cambios en rutas de MiBus.

La empresa MiBus , administradora del sistema de transporte masivo, implementará un plan de contingencia ante el alza internacional del combustible y su impacto en los costos operativos del servicio.

Como parte de esta estrategia, se ha dispuesto la optimización temporal de las rutas de Corredor, las cuales operarán exclusivamente en horas pico de lunes a viernes en los siguientes horarios:

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Horarios de rutas de Corredor (desde el lunes 23 de marzo)

Lunes a viernes: Matutino: Desde el inicio del servicio hasta las 8:00 a.m. Vespertino: De 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábados: Desde el inicio del servicio hasta las 8:00 a.m. De 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Domingos: Se brindará el servicio únicamente a través de las rutas troncales y complementarias.



Rutas exceptuadas de las medidas de MiBus

El plan no afecta a las siguientes rutas, que mantendrán su operación regular:

Todas las rutas troncales y complementarias

S420 Pacora

S662 Costa del Este

T080 La Cabima – ZP Chilibre

Actualmente, el incremento en el precio del combustible representa un impacto financiero estimado en 250 mil dólares adicionales por semana, lo que equivale aproximadamente a un millón de dólares mensuales para el sistema.