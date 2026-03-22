Nuevos horarios y cambios en rutas de MiBus desde este lunes 23 de marzo

La empresa MiBus, administradora del sistema de transporte masivo, implementará un plan de contingencia ante el alza internacional del combustible y su impacto en los costos operativos del servicio.
Horarios de rutas de Corredor (desde el lunes 23 de marzo)
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Lunes a viernes:
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Matutino: Desde el inicio del servicio hasta las 8:00 a.m.
Vespertino: De 3:00 p.m. a 8:00 p.m.
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Sábados:
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Desde el inicio del servicio hasta las 8:00 a.m.
De 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
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Domingos:
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Se brindará el servicio únicamente a través de las rutas troncales y complementarias.
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Rutas exceptuadas de las medidas de MiBus
El plan no afecta a las siguientes rutas, que mantendrán su operación regular:
- Todas las rutas troncales y complementarias
- S420 Pacora
- S662 Costa del Este
- T080 La Cabima – ZP Chilibre
Actualmente, el incremento en el precio del combustible representa un impacto financiero estimado en 250 mil dólares adicionales por semana, lo que equivale aproximadamente a un millón de dólares mensuales para el sistema.