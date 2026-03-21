Panamá Nacionales -  21 de marzo de 2026 - 11:34

Metro de Panamá responde a cambios de MiBus y anuncia ajuste en frecuencia de trenes

Metro de Panamá monitorea la demanda y ajusta la cantidad de trenes tras cambios en MiBus. Conoce cómo operan las líneas 1 y 2.

Metro de Panamá 

Metro de Panamá 

El Metro de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó que mantiene un monitoreo constante de la demanda de usuarios, tras el anuncio de MiBus sobre la reducción de buses en ciertos horarios.

Ajuste dinámico según la demanda del Metro de Panamá

La entidad explicó que gestiona su flota de trenes de forma dinámica, adaptando la cantidad de unidades en circulación de acuerdo con la afluencia de pasajeros.

En horas de menor demanda, el sistema opera con:

  • Línea 1: 12 trenes
  • Línea 2: 11 trenes

Mientras que en horas pico se incrementa la capacidad a:

  • Línea 1: 26 trenes
  • Línea 2: 17 trenes
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Posibilidad de reforzar el servicio

El Metro destacó que esta estrategia permite contar con trenes disponibles para reforzar el servicio en caso de que aumente la demanda, especialmente ante los ajustes aplicados en el sistema de buses.

Monitoreo permanente

La entidad aseguró que continuará evaluando el comportamiento de los usuarios de manera permanente, con el objetivo de garantizar un servicio seguro, confiable y eficiente.

“Se incorporarán trenes adicionales en horas de menor demanda de manera oportuna, de ser necesario”, indicó en un comunicado. “Se incorporarán trenes adicionales en horas de menor demanda de manera oportuna, de ser necesario”, indicó en un comunicado.

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