Metro de Panamá responde a cambios de MiBus y anuncia ajuste en frecuencia de trenes

El Metro de Panamá informó que mantiene un monitoreo constante de la demanda de usuarios, tras el anuncio de MiBus sobre la reducción de buses en ciertos horarios.
Ajuste dinámico según la demanda del Metro de Panamá
La entidad explicó que gestiona su flota de trenes de forma dinámica, adaptando la cantidad de unidades en circulación de acuerdo con la afluencia de pasajeros.
En horas de menor demanda, el sistema opera con:
- Línea 1: 12 trenes
- Línea 2: 11 trenes
Mientras que en horas pico se incrementa la capacidad a:
- Línea 1: 26 trenes
- Línea 2: 17 trenes
Posibilidad de reforzar el servicio
El Metro destacó que esta estrategia permite contar con trenes disponibles para reforzar el servicio en caso de que aumente la demanda, especialmente ante los ajustes aplicados en el sistema de buses.
Monitoreo permanente
La entidad aseguró que continuará evaluando el comportamiento de los usuarios de manera permanente, con el objetivo de garantizar un servicio seguro, confiable y eficiente.