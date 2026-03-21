Metro de Panamá responde a cambios de MiBus y anuncia ajuste en frecuencia de trenes

El Metro de Panamá informó que mantiene un monitoreo constante de la demanda de usuarios, tras el anuncio de MiBus sobre la reducción de buses en ciertos horarios.

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Ajuste dinámico según la demanda del Metro de Panamá

La entidad explicó que gestiona su flota de trenes de forma dinámica, adaptando la cantidad de unidades en circulación de acuerdo con la afluencia de pasajeros.

En horas de menor demanda, el sistema opera con:

Línea 1: 12 trenes

12 trenes Línea 2: 11 trenes

Mientras que en horas pico se incrementa la capacidad a:

Línea 1: 26 trenes

26 trenes Línea 2: 17 trenes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035181776734228975?s=20&partner=&hide_thread=false El Metro de Panamá informó que se encuentra realizando un análisis continuo del comportamiento de la demanda de usuarios en el sistema, a raíz del anuncio realizado por @OficialMiBus sobre la disminución en la disponibilidad de buses en determinadas franjas horarias.



Indicó que… pic.twitter.com/mWzipI7w9V — Telemetro Reporta (@TReporta) March 21, 2026

Posibilidad de reforzar el servicio

El Metro destacó que esta estrategia permite contar con trenes disponibles para reforzar el servicio en caso de que aumente la demanda, especialmente ante los ajustes aplicados en el sistema de buses.

Monitoreo permanente

La entidad aseguró que continuará evaluando el comportamiento de los usuarios de manera permanente, con el objetivo de garantizar un servicio seguro, confiable y eficiente.

“Se incorporarán trenes adicionales en horas de menor demanda de manera oportuna, de ser necesario”, indicó en un comunicado. “Se incorporarán trenes adicionales en horas de menor demanda de manera oportuna, de ser necesario”, indicó en un comunicado.