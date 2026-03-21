Tanque de gas subsidiado en Panamá: ¿Cuál es el precio del cilindro de 25 libras?

Ante el aumento en los precios de los combustibles registrado en marzo de 2026, muchos panameños se preguntan si el costo del tanque de gas doméstico también subirá. Sin embargo, el cilindro de 25 libras continúa subsidiado por el Gobierno Nacional, lo que mantiene su precio regulado para la población.

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Precio del tanque de gas de 25 libras

Actualmente, el precio del cilindro de 25 libras en Panamá oscila entre B/. 4.37 y B/. 6.90, dependiendo de la región del país.

Por ejemplo:

En la Ciudad de Panamá y San Miguelito, el precio inicia desde B/. 4.37

En áreas más alejadas como Tortí, el costo puede alcanzar aproximadamente B/. 5.40

ACODECO-Telemetro.jpg ACODECO/ ilustración del uso ilegal del tanque de gas

Este subsidio ha permitido que miles de familias mantengan acceso a gas doméstico a bajo costo. Este beneficio forma parte de las políticas sociales incluidas en el presupuesto estatal.

¿Podría subir el precio?

Aunque el precio se mantiene regulado, expertos señalan que factores internacionales, como conflictos geopolíticos y el comportamiento del mercado del petróleo, podrían influir en los costos a futuro en los tanque no subsidiados como el Tanque estacionario de 120 litros, 180 litros y del 300 litros.

En Panamá, el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) se aplica exclusivamente al cilindro de 25 libras para uso doméstico, manteniendo un precio de $4.37. Los tanques estacionarios de 120, 180 o 300 litros no están incluidos en el subsidio estatal y deben pagarse a precio de mercado.

Por ello, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales sobre posibles ajustes.