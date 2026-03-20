MiBus ajustará horarios en corredores Norte y Sur desde el 23 de marzo

El sistema de transporte MiBus pondrá en marcha desde este lunes 23 de marzo un plan de contingencia que incluye cambios en los horarios de operación de las rutas que circulan por corredores.
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Horarios en corredores: solo en horas pico
De acuerdo con lo anunciado, las rutas de Metrobus en corredores funcionarán únicamente en horarios pico de lunes a viernes:
- Matutino: desde el inicio del servicio hasta las 8:00 a.m.
- Vespertino: de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.
Mientras que los sábados operarán en los siguientes horarios:
- Matutino: desde el inicio del servicio hasta las 8:00 a.m.
- Vespertino: de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
Rutas que mantienen su operación regular
MiBus aclaró que las rutas troncales y complementarias continuarán operando con normalidad, entre ellas:
- S420: Pacora
- S662: Costa del Este
- T080: La Cabima – ZP Chilibre
Medida temporal por alza del combustible
El plan de contingencia forma parte de las acciones implementadas para enfrentar el impacto del aumento en los costos del diésel, priorizando el servicio en horas de mayor flujo de pasajeros.
Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones y considerar alternativas de movilidad durante los horarios en que se reduzca la frecuencia en los corredores.