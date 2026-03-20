MiBus ajustará horarios en corredores Norte y Sur desde el 23 de marzo

El sistema de transporte MiBus pondrá en marcha desde este lunes 23 de marzo un plan de contingencia que incluye cambios en los horarios de operación de las rutas que circulan por corredores.

La medida responde al incremento en los precios del combustible y busca optimizar el uso de recursos sin afectar la operación en horas de mayor demanda.

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Horarios en corredores: solo en horas pico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035126578988912858?s=20&partner=&hide_thread=false El lunes 23 de marzo inicia el plan de contingencia anunciado por @OficialMiBus, para hacer frente al aumento del combustible.



Se reducirán algunos servicios de rutas del Metrobus en corredores, manteniendo su funcionamiento exclusivamente en horas pico.



El horario de las rutas… pic.twitter.com/7RWgc2TYvP — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2026

De acuerdo con lo anunciado, las rutas de Metrobus en corredores funcionarán únicamente en horarios pico de lunes a viernes:

Matutino: desde el inicio del servicio hasta las 8:00 a.m.

desde el inicio del servicio hasta las 8:00 a.m. Vespertino: de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Mientras que los sábados operarán en los siguientes horarios:

Matutino: desde el inicio del servicio hasta las 8:00 a.m.

desde el inicio del servicio hasta las 8:00 a.m. Vespertino: de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Rutas que mantienen su operación regular

MiBus aclaró que las rutas troncales y complementarias continuarán operando con normalidad, entre ellas:

S420: Pacora

S662: Costa del Este

T080: La Cabima – ZP Chilibre

Medida temporal por alza del combustible

El plan de contingencia forma parte de las acciones implementadas para enfrentar el impacto del aumento en los costos del diésel, priorizando el servicio en horas de mayor flujo de pasajeros.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones y considerar alternativas de movilidad durante los horarios en que se reduzca la frecuencia en los corredores.