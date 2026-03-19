Panamá avanza en modernización de pagos en el transporte público

Panamá avanza hacia la integración tecnológica de los sectores de transporte selectivo y colectivo en un ecosistema de pagos moderno y eficiente. Así lo detalló la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), tras una reunión estratégica con la empresa SONDA para definir la hoja de ruta de la digitalización del servicio.
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La modernización busca proveer, tanto a usuarios nacionales como a turistas, diversos métodos de pago, incluyendo tarjetas de débito, crédito y dispositivos electrónicos.
Actualmente, este sistema ya funciona con éxito en varias estaciones del Metro de Panamá, donde SONDA ha habilitado torniquetes compatibles con tarjetas Visa y Mastercard para la validación inmediata del servicio.