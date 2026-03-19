Panamá avanza en modernización de pagos en el transporte público

Panamá planea la modernización de pagos en el transporte público.

Panamá avanza hacia la integración tecnológica de los sectores de transporte selectivo y colectivo en un ecosistema de pagos moderno y eficiente. Así lo detalló la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), tras una reunión estratégica con la empresa SONDA para definir la hoja de ruta de la digitalización del servicio.

La iniciativa contempla la implementación del recaudo electrónico, permitiendo que los transportistas den el salto hacia la bancarización. Este cambio facilitará que los ciudadanos cancelen sus pasajes de forma rápida y segura, eliminando la dependencia exclusiva del efectivo en rutas donde tradicionalmente ha sido el único método de pago.

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La modernización busca proveer, tanto a usuarios nacionales como a turistas, diversos métodos de pago, incluyendo tarjetas de débito, crédito y dispositivos electrónicos.

Actualmente, este sistema ya funciona con éxito en varias estaciones del Metro de Panamá, donde SONDA ha habilitado torniquetes compatibles con tarjetas Visa y Mastercard para la validación inmediata del servicio.